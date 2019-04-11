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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Reuters - AFP - AP
11 Nisan 2019 - 01:48,

Korku dolu anlar!.. Messi kanlar içinde kaldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan kaldığı yerden devam ederken, gecenin maçında Lionel Messi, izleyenleri korkuttu...

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İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2 maç daha oynandı.

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Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda, Tottenham - Manchester City ve Liverpool - Porto maçlarıyla başlayan kapışma, dün de devam etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonda Zidane ile 3 şampiyonluk yaşayan ve rekorları altüst eden Real Madrid'i eleyen Ajax, bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için Juventus'un karşısına çıktı.

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Avrupa'nın yaş ortalaması en düşük takımlarından olan ve alt yapısından yetiştirdiği yıldızlarıyla bilinen Hollanda ekibi, Johan Cruyff Arena'da İtalyan devi Juventus'u ağırladı.

6/74

Müsabakada baştan sona üstünlüğü İtalyan ekibine vermeyen Ajax, aradığı golü bulamazken, perdeyi açan gol Juve'nin Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan geldi.

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Dünyaca ünlü yıldız, 45. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, Ajax, beraberlik için çok beklemedi.

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İkinci yarının hemen başında David Neres'le bulduğu golle Hollanda temsilcisi, skoru 1-1'e getirdi.

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Maç, bu skorla sona ererken, Ajax'ta kaleci dışında Juventus kalesine şut atamayan tek oyuncu Daley Blind oldu.

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Bu mücadelenin rövanşı 16 Nisan'da Torino'da oynanacak.

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Gecenin maçında İngiliz devi Manchester United ile İspanyol devi Barcelona karşı karşıya geldi.

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Old Trafford'da oynanan mücadeleye konuk ekip Barça, hızlı başladı.

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Katalanların hızlı gelişen atağında Luke Shaw, 12. dakikada topu kendi ağlarına yolladı.

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Golü yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle iptal etse de Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla gol geçerlilik kazandı. 

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Kalan bölümlerde oyun, iki ekip adına da gidip geldi.

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Beraberlik golünü bulmak için yüklenen Solskjaer'in öğrencileriyle farkı açıp tur kapısını aralamak isteyen Valverde'nin öğrencileri kıyasıya mücadele etti.

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90 dakika boyunca, kıran kıran geçen mücadelenin sonucunda, başka gol sesi çıkmazken, Barça,1-0 galip gelerek yarı final kapısını yarıladı.

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Lionel Messi korkuttu

Barça'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, mücadelenin ilk yarısında Smalling ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

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Burnuna aldığı darbe sonrasında kanlar içinde yerde kalan Messi, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında ayağa kalkabildi.

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Acılar içinde yerde kalan Arjantinli yıldız, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahale sonrasında oyuna tekrardan girdi.

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Kanlar içinde yerde kaldıktan sonra, Katalan taraftarları çok korkutan Messi'nin, tedavi sonrası oyuna devam etmesi en çok İspanyol futbolseverleri mutlu etti.

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İşte dev maçtan objektiflere yansıyanlar...

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