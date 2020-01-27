Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası çok konuşulan fotoğraf! Terim ve Albayrak...

Terim transfer çalışmaları için ise "Son 3-4 gün transfer bizde de, dünyada da çok hareketli geçecektir. Biz de, arkadaşlarımız da bu hareketliliğe bakacağız. Hem ekonomik hem de teknik olarak bize uygun olursa bakacağız ama gidecekler de olacak." dedi.