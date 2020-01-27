Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası çok konuşulan fotoğraf! Terim ve Albayrak...
Galatasaray'da aralarında sorun yaşandığı iddia edilen Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın, Konyaspor maçı sonrasında stattan aynı araçla ayrılması dikkat çekti.
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, aralarında sorun olduğu iddialara dikkat çeken bir hareketle yanıt verdiler.
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Galatasaray, Konyaspor'u Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün golleriyle mağlup ederken maç sonunda Terim ve Albayrak'ın bir araya gelmesi çok konuşuldu.
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Fatih Terim'in, maçtan önce Konya'da takım otobüsüne Abdurrahim Albayrak ve yöneticileri gördüğü için stada özel aracıyla gittiği iddia edilmişti.
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TERİM İSTEMİYOR İDDİASI
Geçtiğimiz Cuma günü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’e yönelik sert eleştiriler getirmişti. Terim’in söylenenlere çok sinirlendiği ve bu sebeple Abdurrahim Albayrak ile aynı ortamda bulunmak istemediği ileri sürülmüştü.
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BİRLİKTE AYRILDILAR
Fatih Terim, Konya BŞB Stadyumu'ndan takım otobüsü yerine Abdurrahim Albayrak'la birlikte özel bir araçla ayrıldı.
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MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?
Mustafa Cengiz, özellikle Arda Turan söylentileri üzerinden tecrübeli teknik direktöre göndermelerde bulunarak, "Arda için bize resmi bir talep gelmedi. Eğer ayrı düşüncelerdeysek, ayrı yollara gidilmesi gerekir. Transferi teknik ekip inceler sonra Abdürrahim Bey’e gelir oradan da bana. Sonra da karar verilir. Bilgi sızdırma konusu çok garip. Sanki S400 kodlarını yaymışız. Ben teknik direktör olsam başkana ve yardımcılarına bu şekilde tabirler kullanmam” ifadelerini kullanmıştı.
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TERİM'DEN JET YANIT
Fatih Terim ise açıklamaların yapıldığı gün sosyal medya hesabından "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" şeklinde paylaşım yapmıştı.
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MAÇTAN SONRA CENGİZ'E CEVAP
Tecrübeli teknik adam, Konyaspor maçından sonra ise "50 seneye yakındır Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray'a gönül veren birinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, Cuma günü 19:05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır." şeklinde konuştu.
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Terim transfer çalışmaları için ise "Son 3-4 gün transfer bizde de, dünyada da çok hareketli geçecektir. Biz de, arkadaşlarımız da bu hareketliliğe bakacağız. Hem ekonomik hem de teknik olarak bize uygun olursa bakacağız ama gidecekler de olacak." dedi.