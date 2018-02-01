Konyaspor - G.Saray maçÄ±na damga vuran kare! O detay...
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Atiker Konyaspor ile Galatasaray karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi ve mÃ¼cadele 2-2 sona erdi.
FotoÄŸraflar: Ajans
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FotoÄŸraflar: Ajans
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Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde dikkat Ã§eken detaylar vardÄ±...
FotoÄŸraflar: Ajans
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Atiker Konyaspor Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ± Mehmet Ã–zdilek ile Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim maÃ§ Ã¶ncesi bir araya gelerek birbirlerine ÅŸans diledi.
FotoÄŸraflar: Ajans
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HAKAN BALTA AYLAR SONRA Ä°LK 11'DE!Tudor'un gÃ¶nderilip yerine Fatih Terim'in gelmesi ile yeniden A takÄ±m ile antrenmanlara Ã§Ä±kmaya baÅŸlayan Hakan Balta, hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nda forma giyerken TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§larÄ±nda ÅŸans bulamamÄ±ÅŸtÄ±. Hakan Balta Latovlevici'nin de formsuzluÄŸunun ardÄ±ndan Konyaspor karÅŸÄ±sÄ±na ilk 11'de sol bek olarak baÅŸladÄ±.
FotoÄŸraflar: Ajans
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ETO'O KADROYA DAHÄ°L EDÄ°LMEDÄ°!
Atiker Konyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet Ã–zdilek ise ligin 19. haftasÄ±nda oynadÄ±klarÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n kadrosuna gÃ¶re ilk 11'de 7 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. YeÅŸil-beyazlÄ±larda GenÃ§lerbirliÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ilk 11'de oynayan Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ±, Filipovic, Ferhat Ã–ztorun, Ali Ã‡amdalÄ±, Milosevic, Vedat Bora ve sakatlanan Yatabare, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda ilk 11'de yer almadÄ±. Atiker Konyaspor'da bu oyuncularÄ±n yerine Carlgren, Eren Albayrak, Selim Ay, Jonsson, Ã–mer Ali Åžahiner, Hadziahmetovic ve Musa Araz ilk 11'de gÃ¶rev aldÄ±. Ã–te yandan Atiker Konyaspor'da yeni transferlerden kaleci Emrullah Åžalk ve Jahovic yedek kulÃ¼besinde bulunurken, Eto'o ve Volkan Åžen kadroya dahil edilmedi.
FotoÄŸraflar: Ajans
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TERÄ°M'DEN 8 DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K
Terim, kalede Muslera'nÄ±n yerine Eray Ä°ÅŸcan'a gÃ¶rev verdi. Fatih Terim, OsmanlÄ±spor maÃ§Ä±nÄ±n ilk 11'inde oynattÄ±ÄŸÄ± Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga CiÄŸerci, Feghouli ve Rodrigues'in yerine Linnes, Koray GÃ¼nter, Serdar Aziz, Hakan Balta, Belhanda, Donk ve Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼ sahaya sÃ¼rdÃ¼.Galatasaray takÄ±mÄ±nda sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Fernando Reges ise kadroda yer almadÄ±.
FotoÄŸraflar: Ajans
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JAHOVÄ°C SÄ°FTAH YAPTI!
Atiker Konyaspor'un GÃ¶ztepe'den transfer ettiÄŸi Adis Jahovic maÃ§a yedek kulÃ¼besinde baÅŸlarken mÃ¼cadelenin 57. dakikasÄ±nda Ã–mer Ali Åžahiner'in yerine oyuna dahil oldu. Makedon oyuncu yeÅŸil beyazlÄ±larla ilk resmi maÃ§Ä±na G.Saray karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±ktÄ± ve uzatma dakikalarÄ±nda kaydettiÄŸi golle takÄ±mÄ±na beraberliÄŸi getirdi.
FotoÄŸraflar: Ajans
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KUPA GOLCÃœSÃœ GÃœMÃœÅž!
Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ , Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Atiker Konyaspor'a bir gol atmayÄ± baÅŸardÄ±. 1994 doÄŸumlu oyuncu bÃ¶ylece Ziraat TÃ¼rkiye kupasÄ±nda bu sezon 5 maÃ§ta 5 gole ulaÅŸmÄ±ÅŸ oldu. Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ kariyeri boyunca Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 21 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve 12 gol atmayÄ± baÅŸardÄ±.
FotoÄŸraflar: Ajans
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MEHMETÃ‡Ä°K'E DESTEK! AFRÄ°N...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye StadÄ±'nda oynanan maÃ§ta Konyaspor taraftarlarÄ±, kuzey kale arkasÄ± tribÃ¼nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± koreografide, MehmetÃ§ik'in Afrin'de tankla PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristlere bomba atmasÄ± canlandÄ±rÄ±ldÄ±.Â Koreografinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kuzey tribÃ¼nÃ¼ne, "Biz aÅŸkÄ± vatan iÃ§in canÄ±nÄ± verenlerden Ã¶ÄŸrendik." yazÄ±lÄ± dev pankart asÄ±ldÄ±.Â MaÃ§ baÅŸlarken tribÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ve "Afrin" yazÄ±sÄ± yer aldÄ±. GÃ¼ney tribÃ¼nÃ¼nde ise "AdÄ±mlarÄ±nÄ±z tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± inletsin, Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. #ZeytinDalÄ±HarekatÄ±." yazÄ±lÄ± pankart aÃ§Ä±ldÄ±.Â Koreografi sÄ±rasÄ±nda tribÃ¼nlerden "Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.Â