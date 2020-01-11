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Futbol
Haber Giriş: 11 Ocak 2020 - 17:44, /

Konyaspor - Bursaspor maçında saha karıştı! Aykut Kocaman...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u karşı karşıya getiren hazırlık karşılaşmasında saha içi birden karıştı...

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İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

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Konya ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabakayı Konyaspor, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

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Konyaspor'un gollerini 6'ncı dakikada penaltıdan yeni transfer Thuram ve 87'nci dakikada Miya kaydetti.

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Konyaspor - Bursaspor maçında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

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Sahada yaşanan gerginliğin ardından teknik direktörler Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girerek oyuncularını sakinleştirdi.

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Müdahalenin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

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Aykut Kocaman'ın saha içinde oyuncularına oldukça kızdığı da görüldü. Saha içine giren Kocaman, Ömer Ali Şahiner'e uyarılarda bulundu.

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Bursaspor forması giyen Selçuk Şahin'in de sinirli tavırları dikkat çekti.

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Spor Arena editörleri Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa bültenindeki maçları değerlendirdi...

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