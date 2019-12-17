Son dakika: Okan Buruk kontrolünü kaybetti, bir yumrukta camı indirdi!

AVCI'YA GÖNDERME: "ESKİDEN KALMA ALIŞKANLIKLAR..." Bugün gerek kenarlardan ve gerekse de merkezden hücum etmeyi planladıklarını ifade eden Okan Buruk, “Belki 10 tane net pozisyon bulmuşuzdur. Rakip bizi kapattı da diyemiyorum. Sadece belirli bölümlerde iyi işler yapamadık. Rakip hep kendi sahasında bekledi. İkinci yarı 5-10 dakika rakibe pas imkanı verdik. Yine tehlike oluşturacak bir durum yoktu. Biz geçişleri daha iyi yapabilseydik, biraz daha çabuk dikine, ön tarafı düşünen bir takım olmamız gerekiyordu. Takımımla ilgili en büyük mutsuzluğum, çok fazla rölantiye aldık. Eskiden kalan alışkanlık hep var, bunu yenmek gerekiyor. Bu tür takımlara atacaksınız golleri. Maalesef bitiremedik. Amacımız kazanarak ikinci sıraya geçmekti. Kalan iki maçı kazanıp liderlik için mücadele etmeliyiz” dedi.