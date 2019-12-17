Son dakika: Okan Buruk kontrolünü kaybetti, bir yumrukta camı indirdi!
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle son bulan Başakşehir - Konyaspor mücadelesinde dikkat çekici bir olay yaşandı. (Fotoğraf: Emre OKTAY)
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GERİLİM YÜKSEK
İki takımın da puana ihtiyacı olduğu dönemde Başakşehir, zirveden uzaklaşmamak adına, Konyaspor ise alt sıralardan kurtulmak için ter döktü. Başakşehir'in öne geçtiği karşılaşmada Konyaspor 63. dakikada eşitliği yakalayınca, ev sahibi takım vites artırdı.
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DEMBA BA FENA YAKTI
Maçın son bölümlerinde Başakşehir öne geçmek için çok önemli şanslar yakaldı. Bu fırsatların en önemlisini de deneyimli golcü Demba Ba harcadı. Senegalli golcü, ceza sahası içinde çok net bir pozisyonda topu üç direk arasına nişanlayamadı.
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İKLİM DEĞİŞTİ
Maç öncesinde dostane ilişkiler içinde olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, maçın son bölümlerinde gerilim yaşadı.
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OKAN BURUK ÇILDIRDI
Beraberlikten sonra net fırsatlar yakalanmasına rağmen Başakşehir golü bulamadı. Sürenin daralması ise Okan Buruk'un stresini artırdı. Genç teknik adam, soluğu meslektaşı Aykut Kocaman'ın yanında aldı.
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SÜRE GEÇİRİLMESİNE SİNİRLENDİ
Konyasporlu futbolcuların, çok sık sakatlanmalarına ve yerde uzun müddet yatmalarına çok öfkelenen Okan Buruk'un, Kocaman'a bu konuda sitemde bulunduğu ifade edildi.
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CAMI İNDİRDİ
Kocaman'ın arkasından öfkeyle bir şeyler söyleyen Buruk, kulübesine geri döndü ve yedek kulübesinin yan tarafında bulunan cama sert bir yumruk attı. Kulübenin camı bu şekilde paramparça oldu.
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"BİZİ UYUTTULAR"
Karşılaşmanın başından itibaren herkesi uyutan bir maç olduğunu söyleyen Buruk, “Daha hareketli olmamız gerekiyordu. Golü yediğimiz dakikalarda rakip bizi de uyutmuştu. Kötü bir gol yedik, girdiğimiz pozisyonlardan yararlanamadık. Maç bitene kadar son 15 dakika baskı kurduk. Pozisyona girdik, net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk. Konyasporlu futbolcuları da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Belki bizi uyuttular ama buna da saygı duymak gerekiyor. " diye konuştu.
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Hakeme sitem eden Buruk, "Karşılaşmanın hakemi rakibin vakit geçirip geçiremediğini çok anlayamadı. Beraberlik için mücadele eden bir takım vardı ve onları emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımımın da daha iyi olması gerektiğini söylüyorum. Geçen hafta da böyle sürpriz bir gol yedik. Kazanabileceğimiz 2 maç berabere bitti. Avantajımızı yitirdik” açıklamasını yaptı.
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AVCI'YA GÖNDERME: "ESKİDEN KALMA ALIŞKANLIKLAR..."
Bugün gerek kenarlardan ve gerekse de merkezden hücum etmeyi planladıklarını ifade eden Okan Buruk, “Belki 10 tane net pozisyon bulmuşuzdur. Rakip bizi kapattı da diyemiyorum. Sadece belirli bölümlerde iyi işler yapamadık. Rakip hep kendi sahasında bekledi. İkinci yarı 5-10 dakika rakibe pas imkanı verdik. Yine tehlike oluşturacak bir durum yoktu. Biz geçişleri daha iyi yapabilseydik, biraz daha çabuk dikine, ön tarafı düşünen bir takım olmamız gerekiyordu. Takımımla ilgili en büyük mutsuzluğum, çok fazla rölantiye aldık. Eskiden kalan alışkanlık hep var, bunu yenmek gerekiyor. Bu tür takımlara atacaksınız golleri. Maalesef bitiremedik. Amacımız kazanarak ikinci sıraya geçmekti. Kalan iki maçı kazanıp liderlik için mücadele etmeliyiz” dedi.
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KOCAMAN: DİRENÇLİYDİK
Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bu deplasmanda puan almanın kolay olmadığını ifade etti.Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir deplasmanında geriye düşmesine karşın ikinci yarıda Milosevic’in attığı golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Maçla ilgili anlatılacak çok fazla şeyin olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Kocaman, “Bugün bir farlılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha morallendirecek, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak. Ancak son haftalardaki özellikle deplasmanlara değinmek lazım çünkü içeride oynadığımız Malatya, Gaziantep ve Beşiktaş maçları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. " dedi.
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Kocaman, "Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu 1 puan sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama en azından dirençli bir takım görüntümüz vardı. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Hafta içinde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında, derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan direncimizi yukarıya çıkarmak adına, takıma da umut ve güç verme açısından önemliydi” açıklamasını yaptı.