Komşu'daki skandal sonrası şok! Ergin Ataman...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Panathinaikos'a konuk olan Olympiacos, hakem kararlarına tepki amacıyla maçın ikinci yarısına çıkmama kararı alırken; ev sahibi takımın olay başkanı Giannakopoulos, yeni bir skandal imza atmıştı...
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Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde Olympiakos, Panathinaikos'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmamıştı.
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Panathinaikos'un olaylarıyla ünlü Başkanı Dimitris Giannakopoulos da yine rahat durmayarak ilk devresi Panathinaikos'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle ikinci yarıda sahaya çıkmama kararı almıştı...
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Hatta Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, rakiplerinin ikinci yarıya çıkmaması üzerine olay bir harekete imza atmıştı...
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Hatta Başkan, Olympiacos'un benchine kırmızı bir kadın iç çamaşırı bıraktı. Bu olay Komşu'da çok konuşuldu...
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Yunanistan'daki maça çıkmama olayı tazeliğini korurken dün gece Ergin Ataman'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi...
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Fenebahçe, dün akşam oynanan Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup etti.
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Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, maç içinde hakem kararlarına çok sinirlenerek tepkisini sert şekilde ortaya koydu.
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KOMŞU'DAKİ OLAYLARA GÖNDERME: BİZ DE OLYMPİAKOS GİBİ Mİ YAPALIM?Efes'in başantrenörü Ergin Ataman; bir kez de teknik faul alırken, oyun sırasında ‘Biz de Olympiakos gibi mi yapalım’ diyerek tepki gösterdi.
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Ataman daha sonra TBF yönetim kurulu üyesi eski basketbolcu Hüseyin Beşok’un yanına gittiği görüldü.
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14 Şubat’ta Yunanistan Kupası yarı final maçında Panathinaikos’la karşılaşan Olympiakos, hakem kararları nedeniyle ikinci yarıda sahadan çekilmişti.
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Bu yüzden federasyon, Pire ekibinin 6 puanını silmişti.
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Karşılaşmaya Anadolu Efes, Moerman ve Doğuş Balbay, Fenerbahçe Beko ise Sloukas'ın sayılarıyla başladı. Sarı-lacivertliler, pota altında Ahmet Düverioğlu, dış atışlarda ise Ali Muhammad ile sonuca giderken, Anadolu Efes, Micic-Simon ikilisiyle skor üretti ve 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Simon, Micic ve Moerman ile rakip savunmayı aşan Anadolu Efes, yakaladığı 6-0'lık seriyle 7. dakikaya 15-9 önde girdi. Simon ile skor bulmaya devam eden Anadolu Efes, ilk çeyreği 20-16 üstün bitirdi.
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Fenerbahçe Beko, 2. periyoda iyi giren taraf oldu. Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Datome ile basketler üreten sarı-lacivertliler, 13-2'lik seri bularak 16. dakikada 29-22'lik skorla öne geçti. Doğuş Balbay'ın 3 sayılık basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Anadolu Efes, Moerman'ın yine 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 16. dakikada farkı 1 sayıya (29-28) indirdi. Özellikle Ahmet Düverioğlu ile pota altında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 39-34 üstün gitti.
14/15
Karşılıklı basketlerle başlayan 3. çeyrekte Anadolu Efes, Dunston ile skor üretirken, rakibine Sloukas ve Datome ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 23. dakikaya 44-40 üstün girdi. Dış atışlardan Micic ile etkili olan Anadolu Efes, boyalı alanda da Dunston'ın skorer oyunuyla 10-2 seri buldu ve 25. dakikada 50-46 öne geçti. Her iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakaladığı bu bölümde Sloukas, Datome ve Melih Mahmutoğlu ile etkili olan Fenerbahçe Beko, periyodu 61-57 önde tamamladı.
15/15
Final çeyreğinin ilk bölümünde aldığı savunma ribauntlarını Sloukas-Datome ikilisiyle sayıya çeviren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi, 33. dakikayı 68-63 üstün geçti. Sadece dış atışlara yönelen rakibi karşısında Green ve Datome ile skor üreten sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun ortaya koyan ve Kalinic-Sloukas ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı. Öte yandan Gigi Datome MVP seçildi..