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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Kombinelerde son durum! Zirvedeki takım...
Futbol

Kombinelerde son durum! Zirvedeki takım...

Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen takımlarına olağanüstü bir destek veriyor. Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli dün sabah itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL’ye ulaştı.

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bugüne dek sadece kombine satışından 86 milyon 155 bin lira gelir elde eden Fenerbahçe, yaklaşık 56 milyon TL de loca satışından elde edilecek. Ülker Stadı’nda bulunan 67 adet loca için şu ana kadar 140 kişi veya şirket kiralama talebinde bulundu. Ortalama 150 bin Euro’dan satılan localardan 10 milyon Euro’dan (56 milyon TL) fazla gelir elde edilecek. Bu locaların kimlere verileceğine başkan Ali Koç ve yönetim karar verecek.

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İşte kombinelerde son satış rakamları ve gelirler...

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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18-Çaykur RizesporSatış rakamı: 192

Gelir: 44 bin 211 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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17-Sivasspor:

Satış rakamı: 285

Gelir: 49 bin 799 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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16-Kayserispor

Satış rakamı: 285

Gelir: 61 bin 734 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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15-Antalyaspor

Satış rakamı: 451

Gelir: 166 bin 935 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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14-Alanyaspor

Satış rakamı: 747

Gelir: 511 bin 432 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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13-Başakşehir

Satış rakamı: 771

Gelir: 235 bin 393 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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12-Yeni MalatyasporSatış rakamı: 889

Gelir: 315 bin 192 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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11-Bursaspor

Satış rakamı: 3.194

Gelir: 1.781.627 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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10-Göztepe

Satış rakamı: 3.725

Gelir: 3.702.325 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Konyaspor

Satış rakamı: 3.745

Gelir: 1.102.780 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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Trabzonspor

Satış rakamı: 4.730

Gelir: 1.708.302 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş

Satış rakamı: 24.819

Gelir: 51.619.340 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
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Galatasaray

Satış rakamı: 28.425

Gelir: 53.458.05 TL

Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray

Satış rakamı: 35.199

Gelir: 86.155.165 TL

GalatasarayBeşiktaş

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