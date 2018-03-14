Kocaman'ın vazgeçemediği isimler! Derbide...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın, cumartesi günü Galatasaray ile Kadıköy'de oynanacak olan derbi maç için planı ortaya çıktı. İşte Kocaman'ın vazgeçemediği o isimler...
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın, cumartesi günü Galatasaray ile Kadıköy'de oynanacak olan derbi maç için planı ortaya çıktı. İşte Kocaman'ın vazgeçemediği o isimler...
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbiye rağmen 11'de büyük bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatya maçında mücadele yönünden zayıf kalsa da rakibe pozisyon vermeyen takımını cumartesi günü de sahaya sürecek. Aykut Kocaman özellikle orta dörtlü konusunda kesinlikle değişiklik düşünmüyor.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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TEK PUAN KAYBI BEŞİKTAŞ MAÇINDA
Tecrübeli teknik adam, bu sezon oynadıkları tüm maçları analiz ederken Nabil Dirar, Josef de Souza, Mehmet Topal ve Aatif Chahechouhe'dan oluşan dörtlünün kazanma yüzdesi en yüksek orta saha olduğunu gördü. Aatif'ın Yeni Malatya maçında 11 başlamasının ana sebebi de buydu. Fenerbahçe ligde 13 galibiyet alırken, kazanılan 8 maçta bu dörtlü sahadaydı. Bu dörtlünün sahada olduğu maçlardaki tek puan kaybı ise Beşiktaş mağlubiyeti oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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SALDIRARAK BAŞLAYACAKLAR
Teknik heyet, bu sonuçların analizini "Orta alan bu şekilde olunca mücadele gücü artıyor. Böylece hücum oyuncuları rahatlıyor ve kazanma yüzdesi artıyor" sözleriyle açıklıyor. Her ne kadar taraftar Mehmet Ekici, Valbuena gibi isimleri sahada görmek istese de teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi mücadele dozu yüksek derbide fiziksel devamlılığı üst düzey olan bu dörtlüden vazgeçmeyecek. Skora göre Valbuena ve Mehmet Ekici oyuna dahil edilecek. Kısacası Fenerbahçe maça savaşarak girecek.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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4-6-0 İKİNCİ FORMÜL
F.Bahçe teknik heyeti, Galatasaray orta sahasına fiziksel anlamda üstünlük kurulabileceğine inanıyor. Kocaman ve kurmayları mücadele dozunu artırmak için her yolu deniyor. Son 3 maçta performansı eleştirilen Fernandao'nun yerine 11'e Alper'in alınması gündemde... Alper'in Giuliano'nun yanında maça başlayıp ön alanda baskıyla Galatasaray savunmasını zor durumda bırakılabileceği hesaplanıyor. Ancak derbiye daha 3 gün olduğu için Kocaman bu konudaki kararını henüz vermedi.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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