Kocaman'ın gözdesi ortaya çıktı! Transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Kadroyu gençleştirmek için Avrupa'da oyuncu arayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözdesi ortaya çıktı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte Aykut Kocaman'ın transfer listesinde öncelik verdiği isim...
Foto: AJANSLAR
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Transfer listesine aldığı isimleri A, B, C, D ve E kategorisi olarak sınıflandıran ve her kategoriye 5 ile 8 arasında aday yazan Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Aykut Kocaman A listesinin ilk sırasına koyduğu bu futbolcunun Fransız ekibi St. Etienne'de forma giyen Jonathan Bamba olduğu öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli hocanın, ilk kez TV'den izlediği 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna hayran kaldığı, ardından yardımcılarını Fransa'ya gönderip genç futbolcu hakkında rapor tutturduğu bildirildi.
Foto: AJANSLAR
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SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Kocaman'ın, oyuncu hakkındaki görüşlerin de olumlu olması üzerine yönetimle konuyu görüştüğü ve sezon sonu sürpriz bir transfer girişimi yapılabileceği gelen haberler arasında. St. Etienne'in altyapısında yetişen ve aslen Fildişili olan Fransız uyruklu Bamba her iki kanatta da görev yapabiliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon euro civarında. Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kafasında kurmaya başlayan Aykut Kocaman, sağ bekte oynatmayı planladığı Nabil Dirar'ın yerine Jonathan Bamba'yı monte etmeyi düşünüyor.
Foto: AJANSLAR
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ARTILARI
* Takım oyuncusu * Asist yapmayı seviyor * Kritik kilit paslar atabiliyor * Pozisyon takibinde iyi, top çalabiliyor.EKSİLERİ
* Son vuruşlarda eksik * Defansa fazla yardım etmiyor * Kondisyonu zayıf erken yoruluyorOYUN STİLİ
* Uzaktan şut atmayı seviyor * Dar alanda pas yapmakta yetenekli * Hızlı kontratak oyuncusu
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor galibiyeti sonrası şampiyonlukla ilgili soruları yanıtladı. İzlemek için videoya tıklayınız...