Kocaman sol bekini buldu! Biyonik adam...

Fenerbahçe'de transferde ilk hedef sol bek... Bu konuda da Kocaman aradığı ismi yönetime bildirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertliler transfer taaruzuna başladı. Fenerbahçe'de ilk hedef sol bek transferi... Bu konuda son kararı Aykut Kocaman verecek. Gelin bu haberin detaylarına hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman, sol bekleri İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performanslarından memnun değil. Deneyimli çalıştırıcı buraya mutlaka bir transfer istiyor. Sarı-lacivertli ekibin scoutları da Brezilya'yı taradı ve 10 kişilik bir liste çıkardı. Öne çıkan isim ise Atletico Mineiro forması giyen Fabio Santos.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Daha önce Japonya, Meksika ve Fransa Ligleri'nde oynayan 32 yaşındaki futbolcunun yurt dışına sıcak bakması ve devamlılığı en büyük artıları. Fenerbahçe'nin gözdesi Fabio Santos'un kulübü Atletico Mineiro ile sözleşmesi ise 2018'in Aralık ayında sona eriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Brezilya ekibi bu sebeple düşük bir bedelle onu göndermeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin onu liste başı yapmasındaki en büyük etkenlerden biri sakatlık nedir bilmemesi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Son olarak 2011-12 sezonunda 10 maç kaçırdı. Onun dışında sezon başı 40 maçın altına düşmüyor. Fabio Santos adeta bir çelik kapı... 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2017 yılında tam 63 maça çıktı. (Fotomaç)