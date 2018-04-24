Kocaman o yıldızı sildi! Şok kadro dışı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli futbolcunun biletini kesti.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
3-2 kaybedilen Akhisar maçında Aykut hocanın gözünden düşen İsla, hâlâ kayıplarda. Antalya maçının da kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, 6 haftada 3 kez kulübeye girebildi, hiç forma giymedi. Isla son iki maçtır kulübede bile kendisine yer bulamıyor. Kocaman’ın kalan haftalarda da Şilili sağ beke şans vermesi beklenmiyor.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Ne yaptın Skrtel!
4-1’lik galibiyete rağmen, Skrtel sezonun en kötü maçlarından birini çıkardı. Antalya’nın attığı golde ayağındaki topu kaptıran 33 yaşındaki stoper, daha sonraki bir pozisyonda da ceza sahası içinde kritik bir çalım yedi ve penaltıya sebebiyet vermekten son anda kurtuldu.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Fenerbahçe fire vermedi
Antalya karşısına çıkarken Fenerbahçe’de Dirar, Skrtel, İsmail ve Soldado ceza sınırındaydı. Bu isimlerden İsmail forma giymedi.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Diğer 3 futbolcu da sahada kaldıkları süre boyunca kart görmedi. Kanarya haftaya Kasımpaşa deplasmanına çıkacak ve kritik mücadele öncesi ceza firesi verilmedi.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
"Futbolu bırakmaya hazırım!" Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbide yaşanan olaylarla ilgili net konuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...