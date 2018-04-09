Kocaman isyan... 'Daum'u yedin, Alex'i yedin, doy artık!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İlk yarıda Osmanlıspor karşısında pozisyon dahi bulamayan Fenerbahçe, ikinci yarıda adeta yeniden doğdu. Valbuena'nın oyuna dahil olmasıyla birçok gol fırsatı yakalayan Fenerbahçe, golleri de buldu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Valbuena'nın dahil olmasıyla oyunun seyrinin değişmesine taraftarlarda tepkisiz kalamadı. İşte sosyal medyada yapılan Valbuena yorumları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Valbuena oyuna girmeden önce de maça 22 bin taraftar gelmişti, girdikten sonra da. Oyuna girmesiyle takım da tribün de kendine geldi. Taraftarı memnun etmek hiç zor değilken maça gelen insanları yok sayıp saygısızlık etmeye hiç gerek yoktu."
"Fenerbahçe'nin üç öne çıkan yıldızı Giuliano, Valbuena ve Soldado aynı anda sahada olduğunda maç izlemenin tadı çıkmaya başlıyor. Diğer türlü çok kısır geçiyor."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Aykut Kocaman yatsın kalksın yedek bıraktığı Valbuena'ya dua etsin, Valbuena'nın kurtardığı maçlar olmasa çoktan gitmişti."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Hasan Ali ve Alper korner kullanırken Valbuena'nın kenarda ısındığı, küme hattındaki Osmanlıspor'a diş geçiremeyen bir Fenerbahçe..."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Valbuena... 2. bir Alex vakasına doğru gidiyor bence..."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Valbuena yedek başlatılır. İlk yarı sonunda oyun zora girer. Valbuena oyuna alınır. Maçı kurtarır. Gelecek hafta Valbuena tekrar yedek bırakılır"
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Aykut Kocaman'ın anlaması lazım Valbuena savunmaya eksi bir oyuncu katar ama hücumda da bir oyuncu fazla eder. Fenerbahçe hücum eder bu böyle gelmiş böyle gider Fenerbahçe savunma yapmaz Yaptıran da fazla kalmaz."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Fenerbahçe'nin rakiplerine sorsan Fener'deki hangi oyuncudan çekinirsin diye tartışmasız Valbuena derler ama Aykut hoca oynatmıyor. Tezat değil mi? Zamanında Alex'i oynatmamıştı. Nasıl bir düşüncedir anlamıyorum."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Önce Alex şimdi Valbuena sırada kim var söylesene Aykut Kocaman... Ne yapmaya çalışıyorsun. Bak burası senin egonu tatmin edeceğin yer değil ve şu bir gerçek. Valbuena'dan yedek senden de hoca olmaz kabul et."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Fenerbahçe bu sezon Kadiköy'de 2 maç kaybetti. Başakşehir ve Akhisar. Valbuena iki maçta da ilk 11'de başlamıştı. Ah ezber ah... Hatta şöyle de denebilir Fenerbahçe bu sezon 4 maç kaybetti, 3'ünde Valbuena ilk 11'de başlamıştı. Sonuç: Valbuena böyle oynayınca çok daha verimli oluyor."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Aykut hoca sizin kişisel zevkinizi tatmin edemez. Doğrusu neyse onu yapar. Valbuena yedekte iyiyse yedektir. Soldado çıktıysa ya kötü oynamıştır ya da bu maçta olduğu gibi sarı kart görüp cezalı duruma düşmesin diye çıkarmıştır."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"72 puan bizi..." Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İzlemek için videoya tıklayınız...