Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kocaman için olay sözler... 'Yanlış, vasıfsız, takıntılı!'
Ünlü yorumcu ve spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Aykut Kocaman'ı ağır sözlerle eliştirdi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Serdar Ali Çelikler, bugün Habertürk gazetesindeki köşesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte, Serdar Ali Çelikler'in o yazısından önemli bölümler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Dogma, sabit fikir ve istişare yeteneğinden yoksun olmak inovasyonun ve gelişmenin önündeki en büyük engeller. Bunlara bir de idefixler, geçmişten gelen bagajlar ile negatif bakış açısı eklerseniz gelişmeyi bırakın geriye gideceğiniz kesindir. Aykut Kocaman, iyi bir futbol adamı ve iyi bir teknik direktör... Ama asla büyük takım yönetecek kabiliyetlere sahip değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bugün kendisi, Türkiye’de Fatih Terim de dahil medya tarafından en çok desteklenen; özel yandaş medyası olan, kankaları ekranlarda ve gazetelerde kendisine tek laf söyletmeyen bir konumdadır. Tarihte görülmemiş biçimde başarısız geçen sezonlara rağmen takımın başına yeniden getirilmiş ve daha önceki 3 döneminde de olduğu gibi korkunç transfer yanlışlarına imza atmıştır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Çünkü futboldan zerre anlamayan başkan ile başkandan da beter beceriksiz olan kardeşi Kocaman’a; Konyaspor’da dahi açılmayacak krediyi sağlamışlardır. Yıldırım kardeşlerin açık kredisiyle birlikte belki de tarihte ilk kez Aziz Yıldırım’ın takıma neredeyse hiç karışmadığı bir dönem yaşanıyor. Yani dış ortam tamamen bir teknik direktör için uygun bir ortamdayken bile Kocaman ilerleyemiyor. Bir adım ileri 2 adım geri gidiyor. Çünkü dogmatik ve idefixlerle dolu. Gittiği her takımda yıldız isimlerle problemler yaşaması, tam anlamıyla “Buranın tek yıldızı ben olmalıyım” takıntısından kaynaklanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İşler iyi gitse de gitmese de muhakkak ama muhakkak en az bir oyuncunun kadro dışı bırakılması da tipik bir Kocaman davranışı. Disiplin gösterisi de onun klasiklerinden. Bildiği tek oyun yapısının işlemediği söylendiğinde “Doğru oyun bu, siz bilmiyorsunuz” cümleleri de özgüvenden ziyade ‘fikir özgürlüğü’ne inanmamasıyla açıklanabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Liderlik vasfı olmayan, takıntılı olduğu kesin olan, yanlışlarını tartışamayan birinin, başında bulunduğu bir yapıyı ileri taşıyamayacağı kesindir. Özgür düşünce yoksa gelişim de yoktur. Kocaman’ın büyük yapıları taşıma kapasitesi sadece bu nedenle bile olamaz.