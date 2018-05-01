Kocaman endişeler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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FenerbahçeTFF'ye yarışta olan takımlarında maç zamanlarını eşitleme talebinde bulundu. Aykut Kocaman da konu hakkındaki endişelerini dile getirdi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’nin kulüp olarak yaptığı itirazdan sonra teknik direktör Aykut Kocaman da, ayrıntılara girip sıkıntıları ve endişelerini dile getirdi. Sarı lacivertli kulüp, önceki gün Futbol Federasyonu’na başvurarak tüm maçların bu haftadan itibaren aynı saatte oynanmasını isterken, Aykut Kocaman da konuya farklı bir boyut getirdi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
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Kocaman maçların aynı saatlerde oynanmamasının tüm gidişatı değiştireceği görüşünü dile getirdi ve alt ile orta sıralardaki takımların maçlarını ele aldı. Alanyaspor- Osmanlıspor maçının Cumartesi oynanacağını ve burada olası bir Osmanlıspor mağlubiyetinin Akhisar’ı rahatlatacağını düşünen Kocaman, Ege temsilcisinin son 2 haftaya Osmanlıspor’un 4 puan önünde gireceği için Galatasaray maçına kupa finalini de düşünerek çok fazla asılmayacağı kaygısını ortaya koydu.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
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Açıklanan fikstürün hem düşme, hem de kümede kalma yarışını etkileyeceğini düşünen Aykut Kocaman ve ekibi, TFF’ye yaptıkları başvuruya olumlu yanıt verilmemiş olmasından dolayı endişelerini dile getiriyor. Gençlerbirliği-Antalya maçının da Akhisar-Galatasaray karşılaşmasından önce oynanacak olmasının kendilerine rahatsızlık verdiğini belirten Kocaman bu mücadelenin de 19.00’da başlayacak Akhisar-Galatasaray maçına etki edebileceği kaygısını taşıyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
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Kocaman ve ekibinin bir diğer rahatsızlığı da kendi maçlarının Pazar günü saat 16.00’da olması. Bu karşılaşmanın, her ne kadar Beşiktaş sahaya çıkmayacağını açıklasa da kaldığı yerden başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş kupa maçından 30 saat sonra başlayacak olmasının hatalı olduğunu düşünen Kocaman bu konuda da sıkıntısını dile getiriyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
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Aykut Kocaman sezon bitiminde yaklaşan kongre öncesi iki başkan adayının da teknik direktör seçiminde özgür olabilmesi için istifasını verecek. Kocaman kongrede hangi aday seçilirse seçilsin kendi ile çalışmak istememe ihtimalini düşünerek istifasını verip beklemeye geçecek. Kongre süreci sonrası eğer yeni seçilecek başkan Aykut Kocaman ile çalışmak isterse Kocaman devam edecek.
ŞAMPİYON YAPSA DA İSTİFA EDECEK
Kocaman sezonu çifte şampiyonlukla tamamlasa bile bu kararından vazgeçmeyecek. Yeni seçilecek yönetimin karar verme sürecinde önünü açabilmek için böyle bir karar alan Kocaman’ın bilindiği gibi 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
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LİG NİYETİNE KUPA HAZIRLIĞI
FENERBAHÇE, kaldığı yerden başlayarak oynanması kararlaştırılan Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş bu karşılaşmaya çıkmayacağı için sarı lacivertlilerin hazırlığı daha çok hafta sonunda ligde oynayacakları Bursaspor maçına yönelik olarak gerçekleşiyor.