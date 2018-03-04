Kocaman bu kez çok şaşırtacak! İşte ilk 11...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe, iki Beşiktaş maçı sonrası gözünü Akhisar ile bu akşam oynayacağı karşılaşmaya çevirdi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kadroda sürpriz yapacak... Cezalı ve sakatların yokluğunda ilk 11 tamamen değişecek... İşte o detaylar...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş ile en son oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Alper Potuk ve Volkan Demirel bu akşam Akhisar'a karşı forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde ise kalede Kameni görev yapacak. Aykut Kocaman orta sahada ise kritik değişiklikler yapacak.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aykut Kocaman, büyük umutlarla transfer edilen Mehmet Ekici'ye yine şans vermeyecek... Sürpriz bir kararla bu kez Valbuena banko sahada yer alacak. Forvette de Fernandao yok. İşte, sarı lacivertlilerin bu akşam sahada olması beklenen muhtemel 11'i...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KAMENİ
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ŞENER ÖZBAYRAKLI
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NEUSTADTER
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SKRTEL
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HASAN ALİ KALDIRIM
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DİRAR
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JOSEF DE SOUZA
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MEHMET TOPAL
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VALBUENA
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GİULİANO
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SOLDADO
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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