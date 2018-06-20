Koç ile Cocu bir arada... 'Her şeyi göze aldım!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Phillip Cocu, PSV ile tazminat konusu halledilir halledilmez Fenerbahçe'ye imza atacak.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Hollanda'da Fenerbahçe'yi tanıyıp bilen herkes Cocu'nun ne kadar zor bir görevi üstlendiğinin henüz farkında olmadığını söylüyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Ancak 47 yaşındaki teknik direktör, kendinden emin... Nedeni ise geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç'la yaptığı telefon görüşmesindeki sözlerinde gizli...
Fotoğraflar: Ajans
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Koç'un, "Sıfırdan yepyeni bir takım inşa edeceğiz, işimiz gerçekten zor. Sana da çok büyük görevler düşüyor. Güçlüklerin üstesinden gelmeye hazır mısın?" diye sorduğu Cocu'nun, verdiği cevapla başkanı bir hayli etkilediği öğrenildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Başkana her şeyi göze aldığını söylediği belirtilen Hollandalı çalıştırıcının, "Merak etmeyin başkan, ben her şeyi göze aldım." En çok ihtiyacımız olan şey biraz sabır... Acele etmeden, adım adım ilerleyeceğiz.
Fotoğraflar: Ajans
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Planlarımıza sadık kalırsak, istediğimiz takımı kurarsak, başarırız. Bunu birlikte rahatlıkla yapabiliriz. Emin olmasam teklifinizi kabul etmezdim" dediği ifade edildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Cocu'nun bonuslarla beraber Fenerbahçe'den kazanacağı rakam Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. De Telegraaf gazetesi, "PSV'deki koçluk kariyerindeki seçimlerine tanıklık ederken, antrenör olarak zirveye doğru açık bir geleceği varken, PSV'de yapacağı hamlelerin başına dert açmayacağı garantisi de ortadayken, bir antrenör Türkiye'ye ancak 5 kat daha fazla kazanacağı için gider" diye yazdı.
Fotoğraflar: Ajans
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Gazetenin yorumunda ayrıca, "Cocu, kafasında kariyerine zarar verme riskini göz önüne almış olmalı. Cocu, uçurumun kenarında huzur içinde, bir üst düzey antrenörün niteliklerine sahip" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fenerbahçe'yle anlaşan Phillip Cocu'ya kızgınlığı süren PSV Direktörü Toon Gerbrands, tazminat konusunun henüz çözüme kavuşmadığını söyledi. Gerbrands, "Beklentimiz, meselenin en kısa sürede çözülmesidir" dedi. (A Spor)