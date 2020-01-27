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Basketbol
Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 15:07, /

Kobe Bryant'ın son fotoğrafları ortaya çıktı! Kazadan bir gün önce kızı Gigi ile...

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant'ın son fotoğrafları ortaya çıktı.

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NBA efsanesi Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı ve diğer 6 yolcu ile birlikte yaşadığı helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Efsane ismin son fotoğrafları ortaya çıktı...

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Kızı Gianna 'Gigi' Bryant'ı Kaliforniya'da bulunan Mamba Sports Academy'de izleyen Kobe, slowmotion objektiflerine yansıdı.

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Sıkı bir basketbol takipçisi olan ve geleceği oldukça parlak olduğu belirtilen Gigi'yi kenardan izleyen Kobe'nin zaman zaman kızına taktik önerilerinde bulunması da dikkat çekti.

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Kobe Bryant, bir röportajında 'Gigi benim mirasımı alacak kişi. Onda bu potansiyel var.' sözlerini kullanmıştı.

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41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant, kızı dışında diğer basketbolcularla da yakından ilgilendi.

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Efsane basketbolcu, kızı Gigi ile birlikte maç izlemek için helikoptere binmişti.

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O gün salonda bulunan bir kişi, ''Kobe çok enerjikti. Sürekli kızıyla ilgileniyordu. Ekstra molalar aldırıp neleri daha iyi yapabileceklerini gösteriyordu.'' sözleriyle Kobe Bryant'ı anlattı.

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