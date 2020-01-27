Kobe Bryant'ın son fotoğrafları ortaya çıktı! Kazadan bir gün önce kızı Gigi ile...

NBA efsanesi Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı ve diğer 6 yolcu ile birlikte yaşadığı helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Efsane ismin son fotoğrafları ortaya çıktı...Kızı Gianna 'Gigi' Bryant'ı Kaliforniya'da bulunan Mamba Sports Academy'de izleyen Kobe, slowmotion objektiflerine yansıdı. Sıkı bir basketbol takipçisi olan ve geleceği oldukça parlak olduğu belirtilen Gigi'yi kenardan izleyen Kobe'nin zaman zaman kızına taktik önerilerinde bulunması da dikkat çekti.Kobe Bryant, bir röportajında 'Gigi benim mirasımı alacak kişi. Onda bu potansiyel var.' sözlerini kullanmıştı.41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant, kızı dışında diğer basketbolcularla da yakından ilgilendi.Efsane basketbolcu, kızı Gigi ile birlikte maç izlemek için helikoptere binmişti. O gün salonda bulunan bir kişi, ''Kobe çok enerjikti. Sürekli kızıyla ilgileniyordu. Ekstra molalar aldırıp neleri daha iyi yapabileceklerini gösteriyordu.'' sözleriyle Kobe Bryant'ı anlattı.