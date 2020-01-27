Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'nın ilişkisine kısa bir bakış

KOBE: 'BENDEN DAHA FAZLA İSTİYOR' Kobe "Sanırım bir erkek çocuğu benden daha fazla istiyor. Kız babası olmayı seviyorum, bu konuda çok çok heyecanlıyım. Vanessa da öyle." demiş, ardından da "Henüz değil, ama göreceğiz" demişti