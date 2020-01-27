Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'nın ilişkisine kısa bir bakış
Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, dün gece Los Angeles idari bölgesine bağlı Calabasas şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.
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Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, dün gece Los Angeles idari bölgesine bağlı Calabasas şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. ABD'li yayın kuruluşu TMZ'nin haberi duyurmasının ardından gözler ilk olarak Bryant'ın tesadüf eseri helikopterde bulunmayan 37 yaşındaki eşi Vanessa Bryant'a çevrildi.
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Kobe, eşinden 'Kraliçe' diye bahsediyordu. Bryant'ın 1.4 milyon takipçili Instagram hesabını gizlemesi, hakkındaki soru işaretlerini artırdı. İşte helikopter kazasında hem 17 yaşından beri birlikte oduğu eşi Kobe ve kızını kaybeden Vanessa Bryant'ın hakkındaki 5 gerçek:
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KLİPTE TANIŞTILAR
Dünyanın bir numaralı basketbolcusu olarak gösterilen Kobe Bryant ve eşi Vanessa, 1999 yılında ABD'li rapçi Snoop Dog'un 'Tha Eastsidaz' isimli şarkısının video klibinin setinde tanıştı. Los Angeles'ta yaşayan ve liseye devam eden Vanessa o dönemde modellik yapıyor, ünlü şarkıcıların video kliplerinde dans ediyordu. Çift, ilk randevularında Disneyland'e gitmiş, 6 ay sonra da nişanlanmıştı.
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EĞİTİME EVDE DEVAM ETTİ
Kobe'nin devam ettiği okula çiçek yollayıp onu okuldan almasının ardından Vanessa basının ve Kobe'nin hayranlarınn dikkatini çekti. Vanessa üzerindeki ilgiden kaçmak için okulu bıraktı, eğitimine evden devam etme kararı aldı.
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O dönem 21 yaşında olan Kove ve 17 yaşındaki Vanessa, tanışmalarından üstünden geçen 2 buçuk yılın ardından 2001'de California'daki bir kilisede evlendi.
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'FARKLILIKLARIMIZ VAR'
Vanessa, 2011'de evliliklerinin 10'uncu yılında Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentindeki mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde, eşiyle aralarında üstesinden gelinemeyecek farklılıklar bulunduğunu belirtti.
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AYRI KALAMADILAR
Vanessa'nın haberi Instagram üzerinden duyurmasının ardından, Kobe de Facebook üzerinde paylaştığı gönderide haberi doğruladı. Vanessa, Kobe'nin 150 milyon dolar değerindeki servetinin yarısına mahkeme kararıyla sahip oldu. Ancak çift, uzun süre ayrı kalamadı.
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BİR BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ
Vanessa; 2003'te Natalia, 2006'da helikopter kazasında kaybettiği kızı Gianna, 2016'da Bianca, 2019'da ise Capri'yi kucağına aldı. Kızlarıyla geliştirdiği iyi ilişkisiyle örnek olan Vanessa, 2005'te ise dış gebelik nedeniyle bir bebeğini kaybetti.
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ERKEK ÇOCUK İSTİYORDU
Kobe ve Vanessa çifti henüz geçtiğimiz Mart ayında ailelerini genişletmek istediklerini açıklamış, bir de erkek çocuk istedilerini belirtmişlerdi.
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KOBE: 'BENDEN DAHA FAZLA İSTİYOR'
Kobe "Sanırım bir erkek çocuğu benden daha fazla istiyor. Kız babası olmayı seviyorum, bu konuda çok çok heyecanlıyım. Vanessa da öyle." demiş, ardından da "Henüz değil, ama göreceğiz" demişti