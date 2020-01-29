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Basketbol
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 21:38, /

Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazaya dair acı tesadüf! Habersizce çekmiş...

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın aramızdan ayrıldığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Spor Arena Dış Haberler | Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın dünyayı yasa boğan trafik ölümünün ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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İlk önce kule ve pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıkmış ve kazanın sebebinin yoğun sis ile pilotaj hatası olduğu ortaya çıkmıştı.

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Ardından Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki sözleşme gün yüzüne çıkmıştı. People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.

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Bugün son olarak ise feci kazaya ait yeni bir görüntünün olduğu öğrenildi. Görüntülerin, kazadan yalnızca 31 dakika öncesinde ait olduğu anlaşıldı.

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Kaliforniya semalarında Kobe Bryant'ın helikopterini gören David Lyudmirsky adlı şahıs, bir tuhaflık olduğunu fark etti.

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Hemen telefonuna sarılan Lyudmirsky, sürekli çember çizen helikopterin videosunu çekmeye başladı. Lyudmirsky, helikopterin yaklaşık 15 dakika havada daire çizdiğini ifade etti.

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Videoyu paylaşan Lyurminski olayı şöyle anlattı; "Glendale'deki evimin üzerinde yaşanan garip olayın fotoğrafını ve videosunu çekmeye çalışmıştım."

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"Ne yazık ki kazadan 31 dakika önce videosunu çektiğim helikopterin Kobe'nin kızıyla hayatını kaybettiği helikopter olduğunu bilmiyordum."

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Lyudmirsky'nin anlattığı dakikalarda helikopter, Burbank Havalimanı Kulesi ile konuşuyor ve iniş için havada bekliyordu.

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Dakikalar sonra ise yanlışlıkla dağlık bölgenin olduğu güneye yöneldi ve 298 km hızla dağa çarparak alev aldı.

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Ekipler olay yerine 8 dakikada intikal etse de yangının söndürülmesi yaklaşık 1 saat sürdü ve maalesef kimse kurtulamadı.

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Arama - kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede helikopterde bulunan 9 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. 6 kişinin cesedi ise henüz bulunamadı.

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Bulunan 3 cesedin ise kimlikleri henüz tespit edilemedi. Bulunan cesetler arasında Kobe veya kızının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Helikopterde Kobe ve kızı Gianna'nın yanı sıra John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester, Christina Mauser ve pilot Ara Zobayan bulunuyordu.

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