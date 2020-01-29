Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazaya dair acı tesadüf! Habersizce çekmiş...

David Lyudmirsky, her şeyden habersiz Kobe Bryant'ın helikopterinin son anlarını videoya çekmiş.



"Evimin üzerinde yaşanan tuhaf olayın videosunu çekmeye çalışıyordum. Ne yazık ki, Kobe ve kızının hayatını kaybettiği kazadan 31 dakika önce o helikopteri çektiğimi bilmiyordum." pic.twitter.com/5N1ndF3WX7