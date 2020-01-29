Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 21:38,
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazaya dair acı tesadüf! Habersizce çekmiş...
Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın aramızdan ayrıldığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ardından Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki sözleşme gün yüzüne çıkmıştı. People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.
4
Bugün son olarak ise feci kazaya ait yeni bir görüntünün olduğu öğrenildi. Görüntülerin, kazadan yalnızca 31 dakika öncesinde ait olduğu anlaşıldı.
9
David Lyudmirsky, her şeyden habersiz Kobe Bryant'ın helikopterinin son anlarını videoya çekmiş.— Spor Arena (@sporarena) 28 Ocak 2020
"Evimin üzerinde yaşanan tuhaf olayın videosunu çekmeye çalışıyordum. Ne yazık ki, Kobe ve kızının hayatını kaybettiği kazadan 31 dakika önce o helikopteri çektiğimi bilmiyordum." pic.twitter.com/5N1ndF3WX7