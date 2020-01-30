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Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 21:20,
Kobe Bryant ölümüyle ilgili flaş gelişme! Helikopterde o cihaz eksik çıktı
ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Los Angeles Lakers'in efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
The L.A. Country Coroner's Office'in resmi açıklamasına göre kazada helikopterde bulunan 9 kişinin cesetleri de enkazdan çıkarıldı.
Yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.
Kazaya tam olarak neyin sebep olduğunun tespit edilmesinin aylar alabileceğini belirten yetkililer, 6 yolcu ve fazlasını taşıyan helikopterlerin TWAS sistemini taşımasını önerdiklerini aktardı.
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