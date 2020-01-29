Kobe Bryant ile helikopter kazasında öldüğü iddia edilen Rick Fox gerçeği açıkladı
Kobe Bryant'ın trajik bir şekilde helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından helikopterde Kobe'nin Los Angeles Lakers'tan takım arkadaşı Rick Fox'un da olduğu iddia edilmişti. Fox, başından geçenleri anlattı.
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Spor Arena Dış Haber | Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi, helikopter kazası sonucunda maalesef aramızdan ayrılmışlardı. Gelen ilk haberlerde helikopterde Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'tan eski takım arkadaşı Rick Fox'un da olduğu iddia edilmişti.
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Efsane basketbolcu Kobe Bryant ile çok yakın bir dostluğu bulunan Fox, kendisi için yapılan 'öldü' haberlerinin ailesini ne kadar etkilediğini anlattı.
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TNT kanalında konuşan Fox, başından geçenleri şöyle anlattı;
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Kızlarımdan birisi, Kobe Bryant'ın ölümünün ardından beni aradı. Benim de öldüğüm haberlerini şans eseri görmemiş. İkimiz Kobe Bryant'ın ölümü için ağladık.
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Telefonlarımı üzüntümden dolayı açmıyordum. Kimseyle konuşmak istemiyordum. Yakın arkadaşım King Rice'ın beni aradığını gördüm ama açmadım. Defalarca aradı. Acil bir şey olduğunu düşündüm ve sonunda açtım.
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Ben telefonu açtığımda rahatladı, anlam veremedim. Ardından 'Yaşıyorsun!' diye bağırdı. Ne demek istiyorsun diye sordum.
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Ardından annem, kız kardeşim, abilerim hepsi birden aramaya başladı. Zaten önceden de aramışlar ama telefona bakmıyordum. Bütün ailem, öldüğüm haberini sosyal medyadan gördükleri için şok olmuş. Bu haberler onları çok etkiledi.
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Aynı programda yer alan Shaquille O’Neal ise ''İyi olduğuna sevindim. Ama bir daha o telefonu açmazsan senin ellerini bağlarım.'' dedi.
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Kobe Bryant ve Rick Fox, 7 yıl boyunca Lakers formasını birlikte giymiş ve şampiyonluklar yaşamışlardı.
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Fox, 2004 yılında basketboldan emekli olduktan sonra aktörlük yapıyor...