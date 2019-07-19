Klopp: 'Tamam Avrupa'da ama İstanbul...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda İstanbul'da oynanacak Süper Kupa finali ve geçen sezon kazanılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hakkında konuştu.
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1
İŞTE KLOPP'UN FİNAL VE İSTANBUL SÖZLERİ
Chelsea çok değişti. Yeni menajerleri var. Frank Lampard, Derby'de harika işler çıkarttı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız için bizi kupa için favori olarak göreceklerdir. Umarım kupayı biz alırız.
2
Bir kupaya dokunmak hayatta asıl ihtiyaç duyduğunuz şey değildir. Kazanmak farklıdır ama başkalarının kupayı kaldırışını izlediğimde dokunduğumdan daha fazla zevk alıdım. O anlardan aklımda kalan çok fazla anı var. O anlardan geriye inanılmaz sahneler var. Henderson'un babasıyla buluşması, futbolcuların ailelerinin yanına gitmesi asıl özel olan anlar bunlardı işte. O kupanın size hissettirdiğidir.
3
Anfield'daki atmosfer olmasaydı hiçbir şansımız olmazdı. PSG ve Napoli maçlarını kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Barcelona maçını da unutmamamız lazımdı. Atmosfer inanılmazdı. Anfield'ın yardımı çok fazla oldu.
4
Alisson'un finaldeki kurtarışları... Ona finalden sonra söyledim. Onun en büyük problemi yaptığı şeyleri çok basitmiş gibi göstermesi. Harika kurtarışlar yaptı. Eminim birçok insan Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda 'hak ederek kazandılar' demişlerdir.
5
Açgözlü olmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Bu konuda şüphem yok, zaten böyle olmamız lazım. Şampiyon olduktan sonra 4 hafta boyunca bizi gören herkes tebrik etti. Harika zaman geçirdik ama bu tarz şeyler sizin gücünüzü alabilir, sizi etkileyebilir.
6
Daha önce yaptığımız şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor. Daha iyisini yapmalıyız, bu iş böyle. Geçen sene ligde 97 puan topladık ama bazı maçları son anda kazandık. Son dakika gollerimiz oldu, ufak şeyler maçları değiştirdi. Daha iyisini yapabiliriz demeliyiz.
7
En iyi haber şu ki takımı aynı şekilde tutuyoruz. Ki bu da çok iyi bir transfer hamlesidir. Yeni sezona kadar hazırlanıp ''hadi tekrar başlıyoruz'' diyeceğiz.
8
İSTANBUL 4.5 SAAT
Finalin yeri açıklandığında ''Tamam final Avrupada'ymış dedim ama 4.5 saatlik bir uçuş var. İstanbul tabii ki çok güzel ama bu maç büyük bir final. Süper Kupa finalini geçmiş yıllarda sevmiyordum çünkü bazı finallere yükselmiş olsam da hiç kupa kazanamadığımı hatırlatan bir maçtı. Ama bu yıl tabii farklı. Büyük bir final, harika bir şehir ve iki İngiliz takımı.
9
Daha önce de dediğim gibi bu transfer sezonu bizim en büyük transfer sezonumuz olmayacak. Geçtiğimiz iki yıl büyük yatırımlar yapmıştık, her sene aynı paraları harcayamayız.
10
Herkes 200-300 milyon euroluk transfer yapmamızı bekliyor, ama bu sadece 1-2 kulüp için yapılabilir durumda onlar da Real Madrid ve Barcelona. Manchester City ve PSG ise bunu her yıl yapıyor.
11
Benim için sorun yok, takımımla mutluyum hatta hepimiz burada mutluyuz. Sadece bir pozisyon için transfer bakıyoruz oraya bulabilirsek transfer yapabiliriz ama bu da şart değil üzerimizde bu konu için baskı yok. Her duruma karşı çözümlerimiz hazır durumda.
12
Herkes yüzde yüz mutlu olamaz, öyle bir çözümüm yok ama buradaki herkes dünya klasında hem sahadakiler hem kulübedekiler dünya klası. Burayı yönetmek tabiki kolay değil ama tabiki üzerinde çalışıyoruz.
13
Genç oyuncular da burada bizimle ve çalışmaktan keyif alıyorlar. Unutmamak gerekir ki Naby Keita ve Xherdan Shaqiri hala sakatlar ve aramızda değiller. Onlar da bize katılacaklar. (Derleme: Sporx)