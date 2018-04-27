Kızına bakabilmek için aynı anda 6 işte çalıştı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ABD’nin New York kentinde yaşayan "yenilgisiz" Dünya Boks Konseyi (WBC) Uluslararası Şampiyonu kadın boksör Heather Hardy, tek başına bakmak zorunda olduğu kızı ve kariyerinin yanı sıra boks sporundaki kadın-erkek eşitsizliğine karşı mücadele ediyor.
Kaynak: AA, Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Kaynak: AA, Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Brooklyn bölgesindeki Barclays Center'da geçen cumartesi Meksikalı rakibi Iranda Paola Torres'e karşı oynadığı karşılaşmada profesyonel kariyerinin 21. galibiyetini alan "Heat" lakaplı Heather Hardy, antrenman yaptığı ve ders verdiği dünyaca ünlü spor salonu “Gleason's Gym”de AA muhabirine özel demeç verdi.
Kaynak: AA, Foto: AJANSLAR
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28 yaşında "stres atmak" için başladığı boks kariyerini 6 yıldır profesyonel olarak devam ettirdiğini kaydeden Hardy, son maçında aldığı galibiyetin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.
Kaynak: AA, Foto: AJANSLAR
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Genellikle New York dışında karşılaşmalara katıldığını söyleyen Hardy, evine iki blok uzaklıktaki Barclays Center'da ringe çıkmanın, yakınlarının verdiği destek sayesinde çok heyecan verici bir deneyim olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA, Foto: AJANSLAR
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Profesyonel boksta kadın sporculara yüksek ödeme yapılmadığına işaret eden Hardy, 13 yaşındaki kızına bakabilmek ve geçimini sağlayabilmek için Karma Dövüş Sanatlarına (Mixed Martial Arts / MMA) geçiş yapmak zorunda kaldığını belirtti.
Kaynak: AA, Foto: AJANSLAR
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Kadın sporculara yönelik ücret eşitsizliğini yenebilmek için mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Hardy, “Gücüm yettiği sürece ringlere ve kadın boksörlerin hakları için verdiğim mücadeleye veda etmeyeceğim.” diye konuştu.
Kaynak: AA, Foto: AJANSLAR
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Ünlü boksörün Jamaika asıllı koçu Devon Cormack da Hardy’nin “çok özel” bir sporcu olduğunu ve hedeflerine ulaşana kadar unvanlar kazanmaya devam edeceklerini dile getirdi. Boks yapan başarılı kadın sporcuların farkındalıklarının erkek boksörlere kıyasla daha az olduğuna ve bunun değişmesi gerektiğine dikkat çeken Cormack, Hardy’nin son maçının da televizyon kanallarında yayınlanmamasının bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.
Kaynak: AA, Foto: AJANSLAR
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Büyüdüğü kenar mahallede yoksulluk, evsizlik ve cinsel istismar gibi zorluklarla karşılaşan Hardy, erken yaşta yaptığı evliliğinin de olaylı şekilde bitmesi üzerine kızı Annie Wagner’ın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aynı anda 6 farklı işte çalışmaya başlamıştı. Hardy, formunu korumak ve stres atmak için başladığı boks sporunda ise eşine az rastlanır bir başarı kaydediyor.