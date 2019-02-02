Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kıyafeti büyük tartışma yarattı! Aleksandra Stepanova...
Minsk’teki 2019 Avrupa Şampiyonası’nda Rus artistik patinajcı Aleksandra Stepanova ile partneri Ivan Bukin gümüş madalyanın sahibi oldu. Stepanova’nın giydiği kıyafet ise tartışma yarattı.
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İkili, gösteride ünlü Rus şarkıcı Alla Pugaçeva'nın romantik bir parçası eşliğinde dans etti.
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Stepanova'nın transparan kıyafeti bazı izleyicilerden tepki topladı.
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Sovetsky Sport'a açıklamalarda bulunan Bukin, “Bu kostümün seksi, erotik ve biraz da kışkırtıcı olmasını istediğimiz doğru” ifadelerini kullandı.
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Stepanova ise, “Umuyorum ki kıyafetim fazla uygunsuz durmuyordu. Daha sonra gösterimizin kayıtlarını da inceleyeceğim. Tahmin edersiniz ki, kostümlerimizin buz pistindeki spot ışıkları altında nasıl görüneceğini önceden kestiremiyoruz. Yalnızca normal ışık altında görüyoruz. Belki kostüm üzerinde birkaç değişiklik yapabiliriz. Ancak gayet güzel göründüğünde karar kılarsak da, hiçbir değişiklik yapmayız” şeklinde konuştu.
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Kıyafet, sosyal medyada da yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar kıyafet ve performans hakkında övgü dolu sözler söylerken, bazı kullanıcılar da tepkilerini dile getirdi...
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"Sanırım Step'i annesinin uzun süredir görmediğinden daha fazla görmüş oldum"
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"Stepanova ve Bukin geçen senenin üzerine koyarak ilerliyor. Birlikte mükemmel gözüküyorlar."
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"Kral & Kraliçe"
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"Nasıl oluyor da Stepanova/Bukin övebiliyorsunuz anlamıyorum. Bence iğrençler."