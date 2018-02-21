Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kış Olimpiyatları'nda Türk çiftin kostümleri gündem oldu
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar, buz dansı serbest programda 19'uncu olurken, temsilcilerimizin kostümleri gündem yarattı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 11. gününde, artistik buz pateni serbest programda mücadele eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar ikilisi piste çıktı. Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa kalan ilk buz dansı çifti konumundaki milli sporcular, toplam 147.18 puanla 19'uncu sıranın sahibi oldu. Alisa Agafonova ile Alper Uçar çiftinin kostümleri gündem yarattı.
Foto: AJANSLAR
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Dış basın, "Bugüne dek giyilen en kapalı kıyafetler" yorumunu yaptı.
Foto: AJANSLAR
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Reuters'ın yayımladığı yazıda, Türk sporcuların kıyafetleri 'muhafazakâr' bulunduğu için eleştirildi. Türk sporcuların kıyafetlerinin 'Eski Mısır'ı andırdığı iddia edilirken, bugüne kadar buz pateni pistinde giyilen en kapalı kıyafetler olduğu yorumu yapıldı.
Foto: AJANSLAR
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Ukrayna doğumlu Alisa Agafonova ise konu hakkında, Müslüman bir ülke için mücadele ettiğini dile getirirken, 'Açık görüşlü ülkeyiz, benim için problem yok, ne istersem onu giyerim' ifadelerini kullandı. Haberde ise Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin kostümleri için herhangi bir özel talimat vermediği de aktarıldı.
Foto: AJANSLAR
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Alper Uçar ise 'Türkiye, bir kısmı Ortadoğu bir kısmı ise Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Biz geniş bir kültür mozaiğine sahip bir ülkeyiz. Kostümü andıran geleneksel kıyafetlerimiz de her zaman çok ilgi görmüştür. Biz demokratik bir ülkeyiz. Bu yüzden her zaman desteklendik ve bu konuda hiçbir baskıyla karşılaşmadık. Her zaman bizi destekliyorlar, o yüzden buradayız' dedi.
Foto: AJANSLAR
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Kanada'dan Tessa Virtue ile Scott Moir 206.7 puanla altın madalyaya ulaştı. Fransız Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron çifti 205.28 puanla gümüş, ABD'li Maia Shibutani-Alex Shibutani ikilisi ise 192.59 puanla bronz madalya elde etti.
Foto: AJANSLAR
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