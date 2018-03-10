Flaş sözler... 'Artık onu milli yapın!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlarımız Kenan BAŞARAN, Uğur MELEKE ve Rüştü REÇBER, Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesini kaleme aldılar. İşte o yazılar...
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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KENAN BAŞARAN: SIRADA 1 NO'LU KOLTUK VAR
İlk 45’te Beşiktaş, Gençlerbirliği’nin kapalı ve presli oyununa rağmen kaleye gitmekte zorlanmadı. Ama net pozisyonda sıkıntı çekti. Çünkü top, buluşması gereken üç isimden ikisiyle buluşmadı. Negredo sadece bir kafa vuruşunda, Talisca da bir serbest vuruşta göründü. Topla buluşabilen Babel ise iki kritik şutta da topu aut atışı yapar gibi kullandı. Yalnızca o mu? Atiba ve Lens de iki önemli fırsatta topu stat dışına göndermeye çalıştı. İlk devre sanki naylon topla oynanıyordu, bu şutlara bakınca.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Uzun topla gol arayan Gençler, bir çok istatistikte açık ara geride olsa da biri kontra, diğeri serbest vuruş olmak üzere Beşiktaş’a göre gole daha çok yaklaşan taraf oldu. İlk devre, ceza sahası içinde top biraz daha çok dolaştırılsa ve en uygun seçenek aransa gol olasılığı artacaktı ama bir an önce sonuç alma arzusu, doğru kullanımı sıklıkla engelledi. Ve Lens yine sahada kaybolmayı başardı! Güneş, ona dün de haddinden fazla kredi tanıdı ancak o değerini bir türlü anlayamıyor.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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OĞUZHAN İLE NİYETİ BOZDU
Beraberlik arayan Gençler’in takım boyu ikinci yarı uzayınca Beşiktaş’a geniş alanlar oluştu. Bu esnada Negredo da nihayet pozisyonlara girmeye başladı. Ancak İspanyol’un her pozisyonda önce top kontrolünü düşünüp kendisine daha müsait vuruş olanağı yaratma tercihi, gol atmasını önledi. Gençler’in hatları gevşeyince oyun yapı olarak Love’ı davet etti. Lens’in bu sezon taşıdığı top sayısını, onun yerine giren Caner, 25 dakikada taşımıştır! Bu arada Caner’in de sürekli orta yerine biraz daha sete dönük top kullanmasında fayda var. Gençler’in gelmeye başladığı anlarda Güneş, Talisca-Oğuzhan değişikliğiyle Özat’ın niyetini bozdu. Verilen mücadele 2. golü de hak ettirdi fakat bunun yerine tribünde sters oluştu. Gelecek hafta ligin kırılma haftası olacak. Başakşehir-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var... 7. haftadan sonra ikinci sıraya oturan Beşiktaş için artık sırada 1 No’lu koltuk var.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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MAÇIN ADAMI: TOLGAY ARSLAN
Talisca’ya müthiş bir asist yaptı. Bunun dışında en çok adam geçen, en isabetli top kullanan, en iyi tempo koyan ve gerektiğinde direk dibinde gol arayanların başında geliyordu.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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RÜŞTÜ REÇBER: BEŞİKTAŞ LİGE ODAKLANMIŞ
ŞAMPİYONLUK yarışında yaşanacak kayıpların büyük sorunlar yaratacağı haftalara adım attık. Tabii ki kayıplar yaşanacaktır, fakat bu kayıplarda asıl beklenti, ileriye dönük umutları taşıyacak oyunun olduğunu gösterebilmektir. Beşiktaş, son haftaların formda takımlarından biriyle karşılaştı. Ümit Özat’ın felsefesini taşıyan bir görüntü ile farklı kimliğe kavuşan bir takım G.Birliği... Sadece aldığı sonuçlarla değil, ortaya koyduğu futbolla kazanma iştahında olan ve alan bulunca rakibe zorluk yaşatan, futbolun doğrularını uygulama anlamında önemli yol kat eden bir ekip...
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Beşiktaş için Başakşehir’in puan kaybı iştah kabartan bir etken olsa da yapılacak hataların ilerleyen zamanlarda dezavantajını yaşamamak için siyah beyazlılar dikkatli olmak zorundaydı. Şenol Hoca, Trabzon’da oyuna sonradan girmesiyle ardından maçın kazanılmasında etkisi olan Negredo dışında aynı ekiple sahadaydı. İlk 20 dakikada G.Birliği, oturmuş savunma anlayışı içinde hareket etmeyi başarabilen, orta saha ile defans arasında boşluk bırakmayan bir görüntü sergiledi... Beşiktaş bu zaman diliminde bir hayli zorlandı. Sonrasında topun hızını artırınca ve ara paslarıyla etki yaratan Tolgay Arslan’ın devreye girmesiyle siyah beyazlılar pozisyonlar bulmaya başladı. Beşiktaş’ın pozisyonlarının başlangıcında hep Tolgay vardı. Defans arkasına attığı paslarla ‘Takımdaki 2. beyin görevi bende’ dedirtti. Fabri ilk yarının sonlarında yaptığı kritik kurtarışla üstün oynarken kalecinin de pay sahibi olduğunu gösterdi.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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EN BÜYÜK ADAY
Beşiktaş’ın 2. yarıda da baskısı devam etti ve G.Birliği savunmasında yakaladıkları zaafı Tolgay’ın enfes pasında Talisca golle sonuçlandırdı. Beşiktaş tempoyu düşürmeden 2. golü aradı tabii ama bunu yaparken dikkatli olmayı başarmaları da ayrıca önemliydi ve bunun da üstesinden geldiler. Beşiktaş’ın dünkü futbolu tamamen lige odaklandıklarının bir göstergesiydi. Bu süreçte aynı futbolu ortaya koymak, bu istek ve tempoyu sürdürmek kolay değildir. Görünen o ki G.Saray’la beraber en önemli şampiyonluk adayının siyah beyazlılar olduğu göz ardı edilemez.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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MAÇIN YILDIZI: Tolgay Arslan
G.BİRLİĞİ karşısında oyunu çözme anlamında önemli bir görevi vardı ve bunu mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi. Tolgay Arslan, Beşiktaş’a geldiği günden bu yana belki de en etkili olduğu maçlarından birini oynadı.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Uğur MELEKE: Türkiye'nin en iyi merkez oyuncusu Tolgay
Tolgay bence, FIFA’nın insan haklarına dahi aykırı sayılabilecek bir engeline takılıyor, 20 yaşında yaptığı Almanya Milli Takımı tercihi nedeniyle şu anda Türkiye forması giyemiyor. Ancak Tolgay’ın durumundaki gariplik şu: Tolgay, hayatında hiç Almanya A Milli Takımı forması da giymiş değil ki! Sadece alt yaş grubu seviyesinde Türkiye’den Almanya’ya geçiş yaptı diye bir oyuncunun elinden ömür boyu A milli takım seçme hakkını almak, akla-mantığa uygun mu sizce? FIFA’nın çok basit bir statü değişikliğiyle, “hayatında hiçbir A milli maça çıkmamış oyuncu, her yaşta ulusal takım seçimi yapabilir” noktasına gelmesi gerekmez mi? Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuda neden ortalığı ayağa kaldırmıyor, neden bu meseleyi sürekli gündemde tutmuyor, anlayamıyorum doğrusu.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Tolgay Arslan bu sezon anlayamadığımız bir sebeple, çok uzun bir süre de Şenol Güneş tarafından görmezden gelindi. Aylarca ortalıktan kaybolduktan sonra son 15 günde nihayet düzenli oynamaya başladı. Başlarda çekingendi, sanki içine Atiba kaçmış gibi sadece pas arası yapmaya-top kazanmaya odaklıydı. Dünse biraz daha cesaret bulmuş, top sürdü, öne oynadı, ara pasları attı. 24 ve 29’da Babel’in kaçırdığı net pozisyonların ikisinde de araya oynayan oydu. Nihayet 53’te de Talisca’ya asisti o yaptı. Çok koşuyor, çok top kazanıyor, çok pas arası yapıyor, dripling kabiliyeti var, pas kalitesi yüksek, oyun zekâsı muazzam. Eğer biraz daha cesaret bulup gol denemeyi de hatırlarsa, bence Tolgay, üç senedir defalarca yazdığım gibi Türkiye’nin en iyi merkez oyuncusu. Demirören ve Lucescu’nun da bence bir numaralı ödevi, Tolgay’ı ulusal takıma kazandırmak.
Foto: Emre OKTAY-AA-DHA-İHA
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Tabii şunun da altını çizmek gerek: Tolgay’ın özellikle yıldızlaşması gereken bir akşamdı. Maçın hemen her bölümünde Beşiktaş, yüzde 70’in üstünde topla oynadı ama sıkı Özat bloğunun arasında boşluk bulmakta güçlük çekti. Gençlerbirliği 4-1-4-1’le başladı ama Milinkovic de sert savunma grubuna katıldı. 46’da Zeki’nin girişiyle beşli savunmaya döndüler, blokları iyice sıkılaştırdılar. O sıkı blokların arasına ancak zeki bir oyuncunun sihriyle girebilirdiniz, onu da Tolgay yaptı işte 53’te... Okay Yokuşlu müthiş bir çıkışta. Eğer Tolgay’ı da ulusal takıma kazandırırsak herhalde Euro 2020’de en güvenilir bölgemiz orta sahamız olur.