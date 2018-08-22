Kıran kırana Gomis zirvesi! Götürüyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tam 1.5 aydır Gomis’i kadrosuna katmak isteyen Al Hilal Riyad Kulübü, Fransız yıldızın inadını kırmayı başardı.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Suudi Arabistan Kulübü’nün teklifini uzun süredir kabul etmeyen Gomis, sonunda yeşil ışık yaktı ve dün Galatasaraylı yöneticiler, Al Hilal yetkilileri ile bir araya geldi.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Gomis’in uzun süredir 6.5 milyon Euro’luk teklifini reddetmesi üzerine Al Hilal, Fransız yıldızı ikna etmek için fiyat artırımına gitti.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Galatasaray’da ligde ilk 2 karşılaşmada yedek kalan Gomis, 8 milyon Euro’luk teklife yeşil ışık yaktı.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Otelde transfer zirvesi BR>Al Hilal, Gomis’e 8 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı. Fransız yıldızın“Kulüpler anlaşırsa olabilir” yanıtı üzerine İstanbul’da transfer zirvesi gerçekleşti.Four Seasons Otelinde dün Al Hilal ve Galatasaray Kulübü idarecileri Gomis’in transferi için bir araya geldi. Al Hilal Kulübü, Gomis için Galatasaray’a ilk teklifini 4.5 milyon Euro olarak yaptı. Sarı kırmızılı yönetim ise geçen yıl ligde 29 gol atarak rekor kıran Gomis için Al Hilal Kulübünden 7 milyon Euro bonservis bedeli istedi.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Olmazsa Alvaro Negredo... BR>İki kulüp yöneticileri pazarlıklarını sürdürürken Galatasaray, 7 milyon Euro’luk taleplerinin kabulü halinde Gomis’in transferine ‘Evet’ yanıtı vereceklerini iletti. Şimdi Suudi Arabistan’datransfer sezonunun bugün kapanacağı için Al Hilal yöneticileri İstanbul’da kaldı. Gomis için bugün Galatasaray ile anlaşılırsa Al Hilal Fransız yıldız için imzaları atıp ayrılacak. Galatasaray ile Suudi Arabistan Kulübü anlaşamazsa Al Hilal, son saatlerde Negredo’nun transferini yetiştirmeye çalışacak.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray ile sözleşmesi devam etmesine karşın, geçtiğimiz sezonki performansını gösterip zam isteyince kulüp ile ilişkileri gerilmişti. Şampiyonlukta en büyük payın kendisineait olduğunu belirterek, ücretinin artırılmasını isteyen Fransız oyuncuya, kulüpten, “Sözleşmende ne yazıyorsa onu verebiliriz” çıkışı gelmişti. Fatih Terim de, zam talebinin kabul edilmemesi sonrasıisteksiz oynamaya başlayan Gomis’ten beklediği verimi alamayacağını düşünerek satışına onay vermişti.