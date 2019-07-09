Kinsey Wolanski'den bir skandal daha! Aynı şeyi bir kez daha...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Wolanski, mayoyla sahaya atlayarak günün en çok aranan ismi olmayı başarmıştı.
2/18
Genç kadının 200 bin takipçisi olan Instagram hesabı, sahaya atlamasının ardından 3 milyon kadar arttı.
3/18
Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, kısa sürede sosyal medyada büyük bir ilgi görmüş, final öncesi Kapadokya'da olduğu anlaşılınca Türkiye'de de gündeme oturmuştu.
4/18
Kinsey Wolanski, yeni açıklamasıyla herkesi şoke etti...
5/18
Wolanski, Copa America finali için de planları olduğunu ama bunu başaramadıklarını açıkladı.
6/18
Wolanski, yaptığı paylaşımla, Copa America finaline de damga vurmaya hazırlandıklarını ama bunun engellendiğini belirtti.
7/18
Zdorovetskiy'nin yaklaşık 20 güvenlik görevlisi tarafından alıkonulduğu ve planlarının suya düştüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
8/18
"Kusura bakma Copa America, şu an hapisteyiz...."
9/18
Hapis sonrası da fast food yediğini paylaşan Wolansski, The Sun'a şu açıklamalarda bulundu...
10/18
"Hapse girmeden önce 300 bin olan takipçim, hapisten çıktıktan sonra 2 milyonu geçti."
11/18
"Böyle bir tanınırlığı satın alamazsınız... İnsanların tepkisi, ilgisi inanılmaz... Hayatımın en heyecanlı anlarıydı."
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü...