Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kinsey Wolanski itiraf etti: "Liverpool'lu birkaç futbolcu bana..."
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Tottenham mücadelesinde sahaya girerek milyonlarca taraftarın ilgisini çeken Kinsey Wolanski, The Sun Gazetesi'ne çok ilginç açıklamalar yaptı.
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Göğsünde bir cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalan kadın, apar topar dışarı çıkarılmıştı. Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyordu.
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Bu rakamın ardında yatan şok gerçek ise, bu web sitesinin sahibinin erkek arkadaşı Vitaly Zdorovetskiy olmasıydı. Wolanski konu ile ilgili şu sözleri sarf etti:
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"30 yaşında emekli olmayı düşünüyorum ve Şampiyonlar Ligi olayı buna yardım edecek."
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"Hapisten çıkmadan önce 300 bin takipçim 2 milyona fırladı. Böyle bir şeyi parayla satın alamazsınız"
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"Bir anda dünya çapında üne kavuştum ve iş teklifleri gelmeye başladı. Kimseyi itham etmek istemiyorum ama bu biraz komik bir durum"
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"Taraftarlar bunu çok sevdi, oyuncular da aynı şekilde... Karakolda benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. İnanılmaz bir sonuç aldım ve daha mutlu olamam. Hayatımın en büyük işi oldu"
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"Ailem ve erkek arkadaşım bunu yapacağımı bilmiyordu. Şaşırdılar mı? Hayır. Benim nasıl biri olduğumu iyi biliyorlar."
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"İsim veremem ama Liverpool'da oynayan birkaç futbolcu bana flört içerikli mesajlar gönderdi. Onlardan biri bana kalpli emoji göndererek beni sahada gördüğünü söyledi"
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"Açıkça söylemek gerekirse profillerine girmeden onların kim oldukları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Zaten benim bir erkek arkadaşım var ve cevap vermedim"
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"Bazıları Vitaly'nin nasıl para kazandığını merak edebilir. O işinde harikalar yaratan biri. Şakalarıyla bu işe eğlence katıyor. Dünyanın en tatlı adamlarından biri; umarım bir gün onunla evleniriz"
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Önce Instagram'da yüz binlerce takipçisi olan hesabı ele geçirilen Wolanski'nin ardından bu hesabı Instagram tarafından kapatılmıştı. Hesabı tekrar açılan Wolanski'nin takipçi sayısı 3 milyona dayanmış durumda.
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Ünlü bir Youtuber olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zdorovetskiy, olayın ardından Instagram hesabında, “Benim hatun Şampiyonlar Ligi finaline girdi, seninle gurur duyuyorum, sen benim her şeyimsin” yazdı.
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Vitaly Zdorovetskiy, VitalyzdTv adlı Youtube kanalıyla tanınıyor. Şaka videolarıyla ünlenen Youtube yıldızının Mayıs 2019 itibarıyla 10 milyona yakın takipçisi bulunuyor ve videoları 1.65 milyar izlenmeye sahip.
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Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı...