Kinsey Wolanski bu kez Kobe Bryant için sahaya girdi!

Şampiynlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham arasında oynanan maçta mayoyla sahaya girerek adından söz ettiren Kinsey Wolanski, bu kez Kobe Bryant için harekete geçti.41 yaşındaki emekli basketbolcunun dünyayı yasa boğan ölümününün ardından ortaya çıkan Kinsey, Erkekler Ski Dünya Kupası'nda piste girdi.Avusturya'da düzenlenen turnuvada bir anda koşarak piste giren Kinsey, güvenlik güçleri tarafından hemen pistten çıkartıldı.Fenomen modelin üzerinde yine siyah bir mayo olması dikkatlerden kaçmadı.Kinsey Sue ayrıca bu kez elinde Huzur için yat Kobe yazılı mini bir pankart tutuyordu.Sarışın güzel daha sonra kayakçı Alex Vinatzer ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Kinsey Wolanski, erkek arkadaşı Vitaly Zdorovetskiy'nin internet sitesinin reklamını yapmak için sahaya girdiği Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ünlü olmuştu.Tüm dünyada haber olan Kinsey'nin Instagram'daki takipçi sayısı bir gece milyonlara ulaşmıştı.Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabından şu an 3.4 milyon takipçisi bulunuyor.Sevgilisiyle birlikte viral içerikler üreten Kinsey, buradan hatırı sayılır ölçüde bir gelir elde ediyor.Kinsey Wolanski ayrıca birçok markayla da reklam anlaşması global olarak çalışıyor.Sarışın güzelin videoları milyonlarca görüntülenme alırken, binlerce kez de beğeniliyor.Ancak bir dönem başı Instagram yönetimi ile beladaydı.Instagram yönetimi, Şampiyonlar Ligi maçından sonra hesabı adeta şişen Kinsey Wolanski'nin hesabına erişim engelleme kararı almıştı.Bu karar daha sonra bozuldu ve Kinsey yoluna fenomen olarak devam ediyor.Vitaly Zdorovetskiy - Kinsey Wolanski çiftinin isminin karıştığı son sahaya girme olayı 2019'da yaşanmıştı.Vitaly Zdorovetskiy'nin annesi Elena Vulitsky de 2019 Kriket Dünya Kupası finalinde sahaya girmişti.