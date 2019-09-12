Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kimse tahmin edemezdi! Mehmet Ekici'nin yeni takımı...
Trabzonspor’da 2016-17 sezonunda forma giydiği dönemde Fenerbahçe’yle anlaşan Mehmet ekici, o dönem Bordo- Mavililer’in kendisi için Beşiktaş’la el sıkışmasının ardından kulübüyle köprüleri atmıştı.
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Sarı-Lacivertliler’e transfer olabilmek için 6 ay kadro dışı kalan ve 2017-18 sezonu başında kanarya’ya bedelsiz olarak katılan tecrübeli 10 numara, büyük fedakârlık yaptığı yeni kulübünde istediğini bulamadı.
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Fenerbahçe’yle 3 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet ekici, geride bıraktığımız 2 sezonda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 36 mücadelede görev yapıp 5 gol atabildi.
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Yanal, biletini kesti
Teknik direktör Ersun Yanal’ın olumsuz raporu sonrasında yönetimin yeni sezon öncesinde kendisinden kulüp bulmasını istediği Mehmet ekici, bu talebi karşılıksız bırakıp takımda kalınca gözden çıkarıldı.
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Sarı-Lacivertliler’in dün Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen ekici, bu kararla büyük şok yaşadı.
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Fenerbahçe’ye yıllık maliyeti 3.5 milyon euro’yu bulan Mehmet Ekici’nin, bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.
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Avrupa’da transfer döneminin kapanmasının ardından elinde fazla bir seçenek kalmayan Ekici’nin, 6 ay boşta olmak yerine rotasını farklı bir yöne çevirdiği kaydedildi.
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29 yaşındaki futbolcunun bu doğrultuda son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le transferi için görüştüğü konuşuluyor.
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Fenerbahçe’yle sözleşmesi Temmuz 2020’de bitecek oyuncunun, 6 aylığına Tel Aviv’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Transfer döneminin 18 Eylül’de sona erdiği israil Ligi’nde 6 ay oynamayı planlayan Mehmet Ekici’nin Ocak’ta Avrupa’dan başka bir takıma dönmeyi planladığı gelen haberler arasında...
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Öte yandan Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'den maaşına indirim istediği iddia edilmişti.
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Sarı-Lacivertli kulüpten muhabirlere yapılan bilgilendirmede iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'nin durumuyla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:
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"Bugün birkaç yerde kulübün Mehmet Ekici'den maaşında indirim yapmasını istediği ve Mehmet Ekici'nin reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulüpten hiçbir yetkili bu konuyla ilgili kendisiyle görüşmemiştir. Ücretinde indirime gitmediği için de 28 kişilik kadroda yer almaması haberi doğru değildir."
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Kosova Milli Takımı ile attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin transfer radarında... Yıldız oyuncunun hikayesini izliyoruz...