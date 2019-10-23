Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kimse görmedi... Belhanda'dan taraftarlara skandal hareket!
Galatasaray, Real Madrid'e evinde 1-0 yenilirken, ekrana gelmeyen bazı önemli detaylar foto muhabirlerimizin objektifinden kaçmadı!
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İşte o detaylar...
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10 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ
Galatasaray, Real Madrid mağlubiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında evinde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç (6 mağlubiyet, 3 beraberlik) olan sarı-kırmızılılar bu kötü seriyi de bitiremedi. Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Cimbom sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.
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TARAFTARDAN TAM DESTEK
Galatasaray-Real Madrid karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ikinci Avrupa maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İspanyol taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.
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ANDONE KAÇIRDI, TERİM ÖFKELENDİ
REAL Madrid karşısında maça iyi başlayan G.Saray, Andone ile iki pozisyonu gole çeviremedi. Rumen oyuncu 9. dakikada kaleci Courtois ile karşı karşıya kalırken, vuruşunda Belçikalı eldiven çıkardı. 10. dakikada da net fırsat yakalayan Andone’ye, yine Courtois engel oldu. Üst üste kaçan gollerinde ardından Fatih Terim, sinirlendi.
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TERİM TARAFTARI UYADI AMA...
Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda ise direkt soyunma odasına gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Galatasaray’da Younes Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Mücadeleye 11’de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı.
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Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Ömer Bayram’a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.
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GERİ DÖNDÜ
Hasan Şaş'ın tünele girerek geri getirdiği Belhanda'yı Fatih Terim böyle tezkin etti; ama Faslı futbolcu tribünlere çok konuşulacak skandal bir hareket yaptı.
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Oyundan çıkarken protestolara karşı, Fransızca yanıt veren Belhanda, tribünlere silah işareti yaptı. (Foto: Adem KABAYEL)
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Belhanda'nın bu skandal hareketi anbean görüntülendi...
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Fatih Terim, yapılan hatalara çok sinirlendi. Deneyimli teknik adam kulübede bir dakika bile yerinde durmadı.
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Taraftarların protestolarından nasibini alan bir diğer isim de Jean Michael Seri idi. Yenilen golde büyük hata yapan Fildişi Sahilli futbolcu da çıkarken ıslıklandı.
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İki takım arasında yapılan bir önceki maçın detaylarını hatırlıyoruz...