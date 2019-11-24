Kimse bunu beklemiyordu! Konyaspor-Beşiktaş maçında...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maç oynandığı sırada ise beklenemedik bir olay yaşandı. İşte Konyaspor-Beşiktaş maçında öne çıkanlar.
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AVCI KADROYU BOZMADI
İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Yukatel Denizlispor maçının 11'ine göre kadroda değişiklik yapmadı.
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KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, deplasmanda oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'in de yer alan Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengelia'nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic'e ilk 11'de görev verdi.
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BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAZANIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçıda kazanmayı başarı. Siyah beyazlı ekip sahasında Galatasaray' 1-0, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 ve son olarak yine sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek puan cetvelinde üst sıralara tırmandı.
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KONYASPOR GALİBİYETE HASRET
İttifa Holding Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. Yeşil beyazlılar sahasında Malatyaspor'a 2-0, deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1, yine deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olurken sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Aykut Kocaman'ın takımı son 4 maçta rakiplerinden sadece 1 puan alabildi.
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KONYASPOR'DA 5 EKSİK
Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı Levan Shengeila, sakatlıkları bulunan kaptanlar Ali Turan, Ali Çamdalı ile Alper Uludağ ve maç eksikliği bulunan Paolo Hurtado kadroda yer almadı.
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BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Beşiktaş'da sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos bu maçın kadrosunda yer almadı.
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MAÇA YOĞUN İLGİ
Konyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan maça taraftarlarda soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş ve Konyaspor taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular ise taraftarları tarafından tek tek tribünlere çağrılarak alkışlandı.
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MEŞALELİ VE HAVAİ FİŞEKLİ KARŞILAMA
Konyaspor taraftarı, Beşiktaş maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral vermek için, stadyum önünde bir araya gelerek 3 bin meşale yakıp, havai fişek atarak takımlarına destek verdi. Taraftarlar, tezahüratlarla da takımlarına yalnız olmadıklarını gösterdi. Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularda taraftarların bu jestine onları selamlayarak karşılık verdi.
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3. DAKİKADA GELEN GOL İPTAL
Konyaspor maçın 3. dakikasında Milosevic ile golü buldu. Ancak Konyaspor'un bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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SULAMA SİSTEMİ AÇILDI
Karşılaşmanın ilk yarısında beklenmedik bir olay yaşandı. Konyaspor'un atağa çıktı sırada ev sahibi ekibinin kale araksında bulunan sulama sistemi açıldı. Bir anda saha içinde su akmaya başladı.
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Konyaspor kalecisi Serkan ıslanmamak için o bölgeden uzaklaştı. Kısa süre saha ıslandıktan sonra sistem kapatıldı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.