Kimse bunu beklemiyordu! Anthony Joshua...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriKimse bunu beklemiyordu! Anthony Joshua...
GeriDiğer Kimse bunu beklemiyordu! Anthony Joshua...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Diğer
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: Talk Sport / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
02 Haziran 2019 - 10:25,

Kimse bunu beklemiyordu! Anthony Joshua...

Fazla kiloları olduğu gözlerden kaçmayan ve kimi çevrelerce kendisine "Şişman" lakabı takılan Meksikalı boksör Andy Ruiz Jr, yenilmez(!) Anthony Joshua ile karşı karşıya geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/17

Joshua'nın kariyerinde 22 maç vardı ve hepsinde rakiplerini yenmeyi başarmıştı. Meksikalı boksör Andy Ruiz Jr karşısında da zorlanmadan ringden ayrılması bekleniyordu.

2/17

İşler hiç umduğu gitmedi maç boyunca 4 defa yere serildi.

3/17

Hakem, 7'nci raunda geldiğimizde Joshua'nın yerden kalkmakta güçlük çektiğini görüncü maçı sona erdirdi ve Andy Ruiz Jr "yeni" Ağır Sıklet Boks Şampiyonu ilan edildi.

4/17

Maç sonunda Andy Ruiz Jr şunları söyledi...

5/17

"Tanrıya bana bu zaferi armağan ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Hep bu anı hayal ettim ve bunun gerçekleştiğine inanamıyorum."

6/17

"Ben Meksikalı bir savaşçıyım ve onu bir Meksikalı gibi devirdim. Elbette rövanşını yaparız ama şu an bunu kutlamak istiyorum. Meksika adına tarih yazdım!"

7/17

Anthony Joshua ise hayal kırıklığını gizleyemiyordu...

8/17

"Taraftarlarımı, destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. İyi hazırlanmıştım ama iyi bir dövüşçüye kaybettim."

9/17

"Ona başarılar diliyorum, rövanşını yapacağız..."

10/17AĞIR SIKLET BOKS ŞAMPİYONU

AĞIR SIKLET BOKS ŞAMPİYONU

ANDY RUIZ JR

11/17

İşte tarihe geçen maçtan çok konuşulan kareler...

12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17

Misli.com'daki BMW Kampanyası'nı kaçırmayın, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Kimse bunu beklemiyordu! Anthony Joshua...
Final maçında VAR bozulunca olanlar oldu!
İlkay Gündoğan'a büyük sürpriz! 5 milyar dolarlık adamdan...
Hakan Çalhanoğlu bombası patlyor! | Transfer haberleri...