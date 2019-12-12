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Futbol
12 Aralık 2019 - 12:22,

Kimi kendi istedi, kimi tuzağa düştü! İfşalanan futbolcular...

Son dönemde "sosyal medya fenomenlerinin, Süper Lig'de top koşturan yıldız futbolcuların mesajlarını ifşa etmesi" moda haline geldi.

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Bir çok yıldızın ifşa edilen mesajları gündem olmaya devam ediyor.

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Sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic, Instagram hesabından yıldız futbolculara attığı mesajlarla olay yaratmış ve tanınan bir isim olmuştu.

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Bilic, Alper Potuk, Yusuf Erdoğan ve Emre Çolak gibi futbolcular yaptığı yazışmaları ifşa ederek ünlenmişti.

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Bilic, yaptığı açıklamada "Futbolcu meselem vardı herkesin bildiği. Şimdi bana kızacaklar ama kaşarlık yaptım. Birilerinin özel mesajlarını ifşa ettim, gençliğime veriyorum. Ünlü olmadım o zaman ama ilk adımı öyle duyurdum. 50-60 bin takipçi geldi bana, sonra YouTube kanalı açtım." itirafından bulunmuştu.

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Son dönemde fenomen güzellerin ağına takılan isimlerden biri ise Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram olmuştu.

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Eda Gökçen Kaya adlı sosyal medya fenemoni güzel, "İfşa sırası bendeymiş" diyerek Ömer Bayram'la olan diyaloğunu paylaşmıştı.

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Kaya'nın ifşası sosyal medyada olay olmuştu.

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Bir futbolcunun kendisine yazdığı mesajları ifşa eden bir başka isim ise Banu Çetin olmuştu.

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Çetin, yüzünü gizlediği sarı kırmızılı bir futbolcunun kendisine yazdığı mesajı takipçileriyle paylaşmıştı.

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Başka bir ifşa olayı ise 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş ile Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor arasında yaşanmıştı.

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Yağmur Taktaş, 22 yaşındaki futbolcunun kendisine attığı mesajları sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Emre Mor'un mesajlarını ifşa eden bir başka sosyal medya fenomeni güzel de Merve Taşkın olmuştu.

İşte mesajları ifşa olan diğer futbolcular...

13Eljif Elmas - Melisa Dişisağlam

Eljif Elmas - Melisa Dişisağlam

14Ciciş Esra - Karim Hafez

Ciciş Esra - Karim Hafez

15Elneny - Beren Güney

Elneny - Beren Güney

16Gizem Özdilli - Şener Özbayraklı

Gizem Özdilli - Şener Özbayraklı

17Ronaldo - Cansu Taşkın

Ronaldo - Cansu Taşkın

18Merve Sanay - Hakan Çalhanoğlu

Merve Sanay - Hakan Çalhanoğlu

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Galatasaraylı Emre Mor'un hikayesini izliyoruz...

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