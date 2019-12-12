Kimi kendi istedi, kimi tuzağa düştü! İfşalanan futbolcular...
Son dönemde "sosyal medya fenomenlerinin, Süper Lig'de top koşturan yıldız futbolcuların mesajlarını ifşa etmesi" moda haline geldi.
Bilic, Alper Potuk, Yusuf Erdoğan ve Emre Çolak gibi futbolcular yaptığı yazışmaları ifşa ederek ünlenmişti.
Bilic, yaptığı açıklamada "Futbolcu meselem vardı herkesin bildiği. Şimdi bana kızacaklar ama kaşarlık yaptım. Birilerinin özel mesajlarını ifşa ettim, gençliğime veriyorum. Ünlü olmadım o zaman ama ilk adımı öyle duyurdum. 50-60 bin takipçi geldi bana, sonra YouTube kanalı açtım." itirafından bulunmuştu.
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