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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: BackGrid UK
20 Haziran 2019 - 15:48,

Kim, nerede tatilde?

Avrupa'da liglerin bitimiyle tatil sezonu da açıldı... Lüks yaşamlarıyla bilinen yıldız futbolcular nerelerde tatil yapıyorlar? İşte objektiflere takılan tatil görüntüleri...

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İşte objektiflere takılan tatil görüntüleri...

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Brezilyalı futbolcu Kaka, kız arkadaşı Carolina Dias ile Portofino'da

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Lloris Karius, sevgilisi Sophia Tomalla ile birlikte Mykonos'ta keyifli bir tatil yapıyor.

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Gianluigi Buffon, İtalya'da Marina di Massa'da tatilde...

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Graziano Pelle, sevgilisi Viktoria Varga ile Formantera sahillerinde...

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Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, eşi Carina Wanzung ve çocuğu ile birlikte Formantera sahillerinin keyfini çıkarıyor.

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14/25

Edin Dzeko, karısı Amra Silajdzic ile Portofino'da romantik anlar yaşadı.

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Robert Lewandowski, karısı Anna Lewandowska ile Mykonos'ta tatilde.

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PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 10. evlilik yıldönümünü Formentera'da kutladı.

18/25

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Samuel Eto'o ise Barcelona'da görüntülendi.

19/25

Milan'daki görevinden ayrılan Gennaro Gattuso, ailesiyle birlikte Marbella'da.

20/25

Arjen Robben, karısı Bernadiaen Eillert ile Mykonos'ta

21/25

Robben eşiyle samimi görüntüler verirken böyle objektife takıldı.

22/25

Mario Balotelli, erkek arkadaşlarıyla birlikte Rapallo'da tatilde...

23/25

Real Madrid'in yıldızı Raphael Varane, karısı Camille Tytgat ile İtalya'da yat keyfi yapıyor.

24/25

Raphael Varane, Real Madrid ile 8. sezonunu tamamladı...

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