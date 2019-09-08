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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Görkem ÇOKSEZEN
08 Eylül 2019 - 01:35,

Khabib Nurmagomadov, Poirier'i 3. rauntta pes ettirdi!

Connor McGregor'a ringi dar ederek dünyaya adını duyuran Khabib Nurmagomadov, neredeyse 1 yıl sonra tekrar kafese döndü.

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İşte detaylar...

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Hafifsıklet şampiyonu Müslüman-Rus dövüşçü, ABD'li güçlü rakibi Dustin Poirier'i üçüncü rauntta pes ettirdi.

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Poirier, Khabib'i zor duruma düşürecek şanslar yakalasa da Dağıstanlı 31. yaş gününden önce kazanma serisini 28-0 yaptı.

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Khabib Nurmagomadov, McGregor ile olan dövüşünü kazandıktan sonra kafesten atlayarak rakip teknik ekibe saldırmıştı!

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Khabib tellerden atladığı vakit yürekler ağza geldi. Bu kez ise, galibiyeti ailesiyle kutlamak için aynı hareketi yaptı...

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Khabib, Las Vegas'ta McGregor maçın sonrası sebep olduğu olaylar sebebiyle 9 ay hak mahrumiyetinin yanı sora 500 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

7MCGREGORA MESAJ

MCGREGOR'A MESAJ

Khabib, dövüşten sonra McGregor'a mesaj göndermeyi ihmal etmedi ve şu ifadeleri kullandı:

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"Ringe, takım arkadaşına, kültürüne, her şeyine saygı göstermek zorundasın. Burada laf ebeliğinin lüzümu yok."

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Nurmagomedov, İrlandalı dövüşçünün kendisine, ailesine ve dinine dil uzattığını açıklamış ve maç sonrası yaptığı saldırının da gerekçesinin bu olduğunu dile getirmişti.

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Ailesiyle birlikte bol bol zaman geçireceğini söyleyen Dağıstanlı, "Bu uzun bir yol ve bu sporda başardıklarımdan dolayu gururluyum" dedi.

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Mücadeleden kareler sizlerle...

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