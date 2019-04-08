Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kendine hayran bıraktı!.. F.Bahçeli futbolcular neye uğradıklarını şaşırdı...
Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği olaylı maçta, herkesi kendine hayran bırakan bir oyuncu vardı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Eryaman Stadı'nda karşılaşan iki takım, ligde 100. kez birbirlerine rakip oldu.
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Fenerbahçe'de 3 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
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Yanal, son karşılaşmada forma verdiği Andre Ayew, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar'ı kenara alırken, Serdar Aziz, Nabir Dirar ve Mehmet Ekici'yi ise sahaya sürdü.
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MKE Ankaragücü'nde Moke'nin yerine Djedje oynadı
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise ligdeki son maçın kadrosunda sadece tek değişiklik yaptı.
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Tecrübeli teknik adam, orta sahada Wilfried Moke'nin yerine Brice Djedje'ye ilk 11'de forma verdi.
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Maça büyük ilgi
Maça büyük ilgi gösteren MKE Ankaragücü taraftarları, tribünlerin çok büyük bölümünü doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak deplasmanda takımlarına destek verdi.
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Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde, Antalya'da geçtiğimiz ay yaşanan kazada yaşamını yitiren taraftarlar nedeniyle MKE Ankaragücü taraftarlarına "Başınız sağ olsun" şeklindeki tezahürat yaptı.
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Ev sahibi ekip taraftarları da bu tezahürata alkışlarla karşılık verdi.
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Puanlar bölüşüldü...Karşılaşma nefes kesen bir mücadeleye sahne olurken, iki takım da birbirlerine üstünlük kuramadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
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Fenerbahçe, ev sahibine göre, maçta daha istekli olan ve gol pozisyonuna giren taraftı.
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Konuk sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici, Soldado, Viktor Moses ve Mehmet Topal ile birçok gol fırsatından yararlanamadı.
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Altay kalesini gole kapattı
Özellikle maçın ilk yarısındaki etkili oyunuyla fırsatlar da yakalayan Yanal'ın öğrencileri, Ankaragücü'nün genç file bekçisi Altay'ı geçemedi.
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Harika kurtarışlarıyla Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızlarına geçit vermeyen 20 yaşındaki kaleci, performansıyla göz doldurdu.
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İlk yarıda Mehmet Ekici'nin harika frikiğini son anda kornere çelen Altay, bu kurtarışı sonrası izleyenleri büyülerken, Ekici'den de tebrik aldı.
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Ekici, bu kurtarış sonrası şaşkınlığını gizleyemezken, Altay'ı işaret ederek genç kaleciyi alkışladı.
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Altay Bayındır, Süper Lig'in zirvesindeÖte yandan, Süper Lig'de bu sezonun ikinci yarısında en fazla kurtarış yapan kaleci, 39 kurtarışla Altay Bayındır oldu.
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"Yapmam gerekeni yaptım"
Altay, maç sonu, "Ne mutlu bana ki yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Her maç bizim için önemli. İyi odaklanıyoruz. Oyuncuları bireysel anlamda iyi analiz ediyoruz. Bu maç da benim açımdan iyi geçen bir maçtı." diye konuştu.
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"Üç puan alabilirdik." diyen Altay Bayındır, "Takımımı verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Yaşanmaması gereken bazı olaylar da yaşandı. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Camia olarak, taraftar olarak da bize yakışan daha iyi davranmak ve daha sakin karşılamak." ifadelerini kullandı.