Kazançları dudak uçuklattı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Finans ve iş dergisi Forbes, NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusunu açıkladı.
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Gelir kalemleri maaş/bonuslar ve yatırım olmak üzere iki kaleme ayrılarak verildi.
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NBA'de 2014 yılında imzalanan 9 yıl / 24 milyar dolarlık yayın anlaşması sonrası maaş tavanında gerçekleşen artış oyuncuların maaşlarında da ciddi bir artışı beraberinde getirdi.
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Bu doğrultuda 2014-15 sezonunda 63,065,00 olan maaş tavanı, 2015-16 sezonu için 70,000,000, 2016-17 sezonu için 94,143,000, 2017-18 sezonu için 99,093,00 ve son olarak 2018-19 sezonu için 101,869,000 dolara kadar yükseldi.
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NBA'de oyuncuların alabilecekleri maksimum ücretin maaş tavanına oranlanarak hesap edilmesi sebebiyle yayın gelirleri ve maaş tavanında meydana gelen artışın ardından NBA'de birçok oyuncu yıllık 30 milyon doları aşan ücretler alabilecek konuma geldi.
Nitekim 2018-19 sezonu için 30 milyon dolar ve üzerinde kazanan 11 oyuncu bulunuyor.
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Önümüzdeki sezon 118 milyon doları aşması beklenen maaş tavanı neticesinde bu ücretlerin yukarı yönde ivmelenmesi sürecek.
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İş ve finans dergisi Forbes, NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusunu açıkladı.
İşte listede yer alan o isimler ve kazançları:
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10- Paul George
Maaş/Bonus: 30.6 milyon dolarYatırım: 8 milyon dolarToplam: 38.6 milyon dolar
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9- Blake Griffin
Maaş/Bonus: 32.1 milyon dolarYatırım: 7 milyon dolarToplam: 39.1 milyon dolar
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8- Damian Lillard
Maaş/Bonus: 28 milyon dolarYatırım: 13 milyon dolarToplam: 41 milyon dolar
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7- Giannis Antetokounmpo
Maaş/Bonus: 24.2 milyon dolarYatırım: 19.2 milyon dolarToplam: 43.2 milyon dolar
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6- Chris Paul
Maaş/Bonus: 35.7 milyon dolarYatırım: 7 milyon dolarToplam: 43.7 milyon dolar
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5- James Harden
Maaş/Bonus: 30.4 milyon dolarYatırım:17 milyon dolarToplam: 47.4 milyon dolar
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4- Russell Westbrook
Maaş/Bonus: 35.7 milyon dolarYatırım: 18 milyon dolarToplam: 53.7 milyon dolar
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3- Kevin Durant
Maaş/Bonus: 30 milyon dolarYatırım: 35 milyon dolarToplam: 65 milyon dolar
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2- Stephen Curry
Maaş/Bonus: 37.5 milyon dolarYatırım: 42 milyon dolarToplam:79.5 milyon dolar
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1- LeBron James
Maaş/Bonus: 35.7 milyon dolarYatırım: 53 milyon dolarToplam: 88.7 milyon dolar