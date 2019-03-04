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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Foto: AFP Spor, AP, Reuters
04 Mart 2019 - 11:34,

Kazanacağı maçı kaybediyordu! Öyle bir şey yaptı ki...

UFC 235 hafif ağır karışık dövüş sanatlarında Jon Jones ile Anthony Smith karşı karşıya geldi.

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Büyük ilgiyle takip edilen dövüşte diskalifiye edilmekten son anda kurtulan Jon Jones galip geldi.

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İlk raunddan itibaren maçta üstünlüğünü sürdüren 31 yaşındaki Jon Jones, 5. raund sonunda karşılaşmayı kazanan taraf oldu.

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4. raundda rakibi yerdeyken diz atan Jon Jones diskalifiye edilme ile karşı karşıya geldi.

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Yeni kurallara göre rakibi devam edemeyecek duruma gelseydi Jon Jones oyun dışı kalabilirdi. Ancak Anthony Smith karşılaşmaya devam edince Jon Jones'tan 2 puanlık bir kesinti oldu.

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Buna rağmen 31 yaşındaki dövüşçü mücadeleyi kazanan taraf oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Jones rakibi için, 'Anthony Smith muhteşemdi. Çok dayanıklıydı' ifadelerini kullandı.

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Jones dövüş sonrası evine gidip duş alıp kutlama yapacağını ve galibiyeti arkasındaki takıma ve nişanlısına borçlu olduğu belirtti.

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