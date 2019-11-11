Kayserispor'un yıldızı Emre Demir'in hayat hikayesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Kayserispor'un yıldızı Emre Demir'in hayat hikayesi
Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir bugünlerde hayat hikayesiyle manşetleri süslüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Genç yıldız adayı Emre Demir, Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle birlikte Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını aldı ve adından söz ettirmeye henüz 15 yaşında başladı.
2
2012 yılında henüz 8 yaşındayken Mersin 1’inci Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye’nin minik takımında oynayan ve dayalı döşeli evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor’a transfer olan Emre Demir, bu transferden tam 7 sene sonra ilk Süper Lig golünü sarı kırmızılı formayla attı.
2012 senesinde Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) konuğu olan Emre Demir, futbolu çok sevdiğini ve milli takımda oynamak istediğini söylemişti.
5
İyi bir futbolcu olacağına inandığını 7 yıl önce 8 yaşındayken dile getiren ’Minik Messi’, "Beni ’Messi’, ’Alex’ diye çağırıyorlar. Böyle çağırmaları hoşuma gidiyor. İyi bir futbolcu olacağım. Sokakta çok futbol oynadım. Babam beni teke tek oynattı. Çalım atmayı öğrendim. Şimdi Kayserispor’a gidiyorum. Futbolda iyi bir yere geleceğime inanıyorum" ifadelerini kullanmış ve iyi bir futbolcu olacağının sinyallerini henüz o dönemde vermişti.
6
Emre Demir’in babası Hayrettin Demir ise geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklama ile futbolcu oğluna destek çıkmıştı.
7
Gençlerbirliği maçının ardından buruk bir mutluluk yaşadıklarını kaydeden Hayrettin Demir, "Kayserispor 1-0 gerideyken Emre Demir oyuna girdi. Gururlandık, skoru 1-1 yapan golü Emre’nin atması bize ayrı bir mutluluk verdi. Nurettin asist yaptı, Emre gol attı ve bu güzel bir şey. Emre gelecek için güzel bir örnek. Gençlere şans vermesinden dolayı Bülent Uygun hocamıza teşekkür ediyoruz, mutluyuz ama içimiz buruk."
8
"Kayseri’ye en azından 1 puanla dönmek istiyorduk. Emre buradan U17 Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Orada da başarılı maçlar çıkarmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
9
Baba Demir, Emre’nin uzun yıllardan bu yana Kayserispor’un altyapısında mücadele ettiğini belirterek, "Kayseri’de nice Emre Demir’ler çıkacaktır. Gençleri gördüğümde mutlu oluyorum. Emre, Bercelona ve Paris Saint-Germain’de bulundu."
10
"Oranın havasını soludu; ama bugün burada Kayserispor A takımında onu görmek bizim için onurdur. Kapalıkale grubu başta olmak üzere taraftar O’nu bağrına basıyor, onlara da teşekkür ediyorum. Kayseri’ye geleli 8 sene olmuş, güzel zamanlarımız oldu. Herkes taşın altına elini koydu ve Emre’yi buralara kadar getirdiler. Ben de bir baba olarak her zaman arkasında durdum. Her zaman yanındayım" ifadelerini kullandı.
11
15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, Süper Lig’in 11’inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’un Gençlerbirliği’ne 2-1 yenildiği maçın 68’inci dakikasında oyuna girdi.
12
15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71’de golünü attı.
13
Demir’e gol pasını ise, 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi.
14
Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi.
15
Alex de Souza'nın Altınordu'yu ziyaret ettiği anları hatırlıyoruz...