Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kayserispor - Galatasaray maçından önemli anlar...
Galatasaray, eşine az rastlanır, git-gelli ve bol kırmızı kartlı maçta 90+9'da bulduğu golle bu sezon ilk 3 puanını kazandı. Ortaya ise dikkat çekici görüntüler çıktı...
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İşte detaylar...
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Maçta minik taraftarın küfürsüzlük çağrısı güzel görüntülerden biriydi.
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Galatasaray'da ilk yarı eleştirilerin odağında Christian Luyindama vardı. Kongolu savunmacı yaptığı bireysel hata ile takımının geriye düşmesine sebep oldu. İkinci yarıda da Mensah'a al ve at diye Luyindama, son dakikalarda da önemli bir gol kaçırdı.
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Galatasaray'ın beraberlik golünü, ardından da 2-1 bulmasının ardından karşılaşma çok değişik bir hal aldı.
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Emre Mor'un 1 dakika içinde gördüğü 2 sarı kart büyük tartışma yaratırken, Kayserispor'un uzatma dakikalarının başında bulduğu gol mücadeleye 2-2 beraberliği getirdi.
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Herkes maç böyle bitecek derken sahneye Adem büyük çıktı. Fatih Terim'in, Nagatomo'yu kenara çekerek gol kozu olarak oyuna soktuğu tecrübeli futbolcu, Feghouli'nin ortasını müthiş kontrol etti ve 90+9'da sonucu belirledi.
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Maçta 2 golü VAR neticesinde iptal edilen sarı-kırmızılılar, gole doğru dürüst sevinemedi ve VAR kararı beklendi. Nihayet hakem santrayı gösterdiğinde konuk ekip rahat bir nefes aldı ve sezonun ilk 3 puanı geldi.
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Maçta tribünden Fatih Terim'e doğru atılan; fakat isabet bulmayan bir pet şişe böyle görüntülendi.
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Tribünler de gergin maçın havasından etkilendi. Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala dahil olmak üzere çıkarılan 5 kırmızı kart, Kayserispor'un 8 kişi kalması ve oyunun beklenenden çok fazla uzaması taraftarları epey gerdi.
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Sahaya girmeye çalışan bir taraftar yakalandı ve yerine geri gönderildi.
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Maçın en kritik kararı ise ilk yarı sonunda alındı. Fatih Terim etkisiz gördüğü Mbaye Diagne yerine Emre Mor'u oyuna dahil etti ve Ryan Babel'i forvet hattına aldı.
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Nagatomo'yu kenara alan, onun yerine sahadaki Ömer Bayram'ı sol beke çekerek Adem Büyük'ü ofansif orta saha olarak kullanan Fatih Terim'in bu hamlesi maça direkt olarak etki etti.
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Fatih Terim, son dakikalarda maçın stresine kendini kaptırdı. Belhanda'nın Linnes'e isabetsiz pasında deneyimli teknik adam çok sinirlendi.
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Ryan Babel'in golü sonrası sahaya giren Donk, vatandaşı ile klasik gol sevincini yaptı. Öte yandan Babel, Konyaspor'a attığı golün bir kopyasını Kayseri deplasmanında kaydetti.