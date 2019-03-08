'30 milyon euro' işi bozdu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Diagne'nin performansındaki olumsuzluğun perde arkası ortaya çıktı.
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İşte detaylar...
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Kasımpaşa'nın 30 milyon Euro ısrarı, Diagne'nin performansına da olumsuz yansıdı. Senegalli'nin bir yılda attığı 32 golde en büyük pay Trezeguet'nindi. Galatasaray, Diagne ile birlikte Kasımpaşa'dan Mısırlı orta sahayı da istedi ama 30 milyon Euro talebi pazarlığa bile fırsat bırakmadı.
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Galatasaray devre arasında Diagne'yi kadrosuna katarken Trezeguet için de girişimde bulundu.
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Sarı kırmızılılar, Luyindama gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla Mısırlı yıldızı kiralamaya çalıştı ancak Kasımpaşa cephesinden şok edici bir cevap geldi. Kasımpaşa'da 1 yılda 32 gole imzasını koyan Diagne'nin performansında en büyük pay sahibi Trezeguet idi. Lacivert-beyazlılar, "30 milyon Euro isteriz'' diyerek Trezeguet için astronomik bir rakam talep etti.
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Mısırlı oyuncu için pazarlık bile yapamayan Galatasaray 10+3 milyon Euro'ya Diagne'yi almakla yetindi. Ndiaye, Onyekuru ve Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila, sezon sonu için Trezeguet'nin transfer hakkını aldı
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F.Bahçeli Giuliano ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren D'Avila, geçtiğimiz aylarda Suudi bir kadınla evlenen Trezeguet için de yakın ilişkilerini kullanacak.
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Trezeguet bu sezon ligde 24 maça çıkarken, iki maçta 89 dakika, 22 karşılaşmanın ise tamamında sahada kaldı. Mısırlı oyuncu 7 gol, 6 asistle 13 gole katkı yaptı.
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Sabah'ın haberine göre; Gomis sonrası yeni golcü için G.Saray yönetimi kadro mühendisliğini doğru yapamadı. Gomis'in gol kralı olmasında Rodrigues'in asistlerinin büyük payı vardı.
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Kasımpaşa'da Diagne'nin 20 gole ulaşmasında Trezeguet'nin yaptığı ortalar başroldeydi.
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Kasımpaşa, Mısırlı oyuncuya 30 milyon Euro fiyat biçti ve transfer gerçekleşmedi.
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"Fatih Terim'in Diagne'ye her türlü desteği veriyor"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski öğrencisi için yaptığı açıklamada, "Diagne golcü bir futbolcu. Bu durumu aştığı zaman Galatasaray'ın o anlamdaki işleyişi çok daha farklı olacaktır" açıklamasını yaptı.