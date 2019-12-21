Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma iki kez penaltı atışını kaçırdı!

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçına Ricardo Quaresma damgasını vurdu.
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Mücadelenin 73. dakikasında Quaresma'nın kullandığı penaltıyı Güney Güvenç kurtardı.
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Hakem Abdülkadir Bitigen, Günay'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanması kararını verdi.
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Bir kez daha topun başına geçen Ricardo Quaresma, 74. dakikada kullandığı penaltıda yine kaleci Günay Güvenç'e takıldı ve skor 4-2'de kaldı.
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Abdülkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 biten maçta da Altay Bayındır'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar vermişti.
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Kalan dakikalarda Kasımpaşa, Thiam ile bir gol bulabildi ve mücadeleyi Gaziantep 4-3'lük skorla kazandı.
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Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 44. dakikada Kayode, 21. dakikada Kenan Özer, 33. dakikada Papy Djilobodji kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 10. dakikada Veysel Sarı, 57. dakikada Quaresma ve 80. dakikada Thiam'dan geldi.
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Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 9. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı. Gaziantep ise puanını 23'e yükseltmeyi başardı.
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Maç sonunda Gazişehir FK'da büyük bir sevinç yaşandı.