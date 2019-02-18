Kasımpaşa - Galatasaray maçından önemli notlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligde son 3 karşılaşmada skora katkı yaptı ve 4 gol, 1 asistle oynadı. Feghouli bu sezon toplamda ise 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Feghouli kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Kasımpaşa müsabakasında attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu. İlk olarak maçın 28. dakikasında sahneye çıkan Feghouli, takımını 2-1 öne geçti. İkinci yarıda 52. dakikada güzel bir aşırtma golü atan Cezayirli futbolcu kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, mücadelenin 68. dakikasında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı. Ligde son 3 karşılaşmada da skora etki den 29 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Bu sezon Süper Ligde 18, UEFA Şampiyonlar Şigi'nde 3, Türkiye Kupası'nda 2, TFF Süper Kupa'da 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 olmak üzere 25 karşılaşmada görev alan Feghouli, 7 gol, 2 asitle mücadele etti. Feghouli kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
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Kariyerinde ilk defa hat-trick yapan Feghouli, hatıra olarak maçın topunu aldı.
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22 YILLIK ARADAN SONRA TERİM KAZANDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 22 yıl 5 ay 25 gün sonra rakip oldu. Mücadeleden Terim galip ayrıldı. Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa -Galatasaray karşılaşması iki takım teknik adamının da yıllar sonra tekrar rakip olmasına neden oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son olarak 23 Ağustos 1996 yılında oynanan lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Terim Galatasaray’ı, Denizli de Kocaelispor’u çalıştırıyordu. Müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. İki teknik toplam 22 yıl 5 ay 25 gün sonra birbirlerine tekrar rakip oldu. Mücadeleden Fatih Terim galip ayrıldı. Bu maçla birlikte 8 kez karşılaşan iki teknik adam 3’er kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 kez de berabere kaldı.
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LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, ligde en son Beşiktaş’a mağlup olduktan sonra çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray, iyi serisini bu maçta da bozmadı. Ligde son olarak dış sahada Beşiktaş’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederken, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.
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BELHANDA ÇILDIRDI, TERİM SAKİNLEŞTİRDİ
Belhanda çıldırdı Terim son anda kenara aldı77.dakikada Popov'un yaptığı sert faul üzerine sinirlenen Belhanda'yı sakinleştirmek için yardımcı antrenör Hasan Şaş, sahaya girdi.Diagne'yi çıkarıp Mitroglou'nu oyuna sürecek olan Fatih Terim, Belhanda'nın dinmeyen öfkesi üzerine son anda kenara gelip Müdahale ederek Faslı oyuncusunu çıkardı
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Kasımpaşa maçında gözler Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne'deydi. Eski takımına karşı forma giyen Senegalli oyuncu, üçüncü maçında da vasatı aşamadı.
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Belhanda'nın pasında net bir şekilde kaleyi gören Diagne, vurmakta gecikti ve kendini yerde bulup penaltı bekledi. Ali Palabıyık ise oralı olmadı.
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İkinci yarıda da Diagne'nin yaptığı bir top kaybı sonrasında, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak tribünde çılgına döndü. Yerinden kalkan Albayrak, bu olay sonrasında yıldız oyuncuya çok kızdı. Albayrak transferin son günlerinde Diagne'yi kadroya katmak için yoğun uğraşlar sarf etmişti..
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Kasımpaşa ligin ikinci yarısında 5 maçta 5 yenilgi aldı. Kasımpaşa taraftarları Mustafa Denizli aleyhinde tezahüratlarda bulundular. Terim çok üzgün olan Denizli'yi koluna girerek teselli etti.