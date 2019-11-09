KasÄ±mpaÅŸa - FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda ÅŸok gÃ¶rÃ¼ntÃ¼! Ramazan Spor Arena'ya konuÅŸtu...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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KasÄ±mpaÅŸa - Fenerbahçe maçÄ±nda ÅŸok görüntü! Ramazan Spor Arena'ya konuÅŸtu...
GeÃ§en hafta oynanan KasÄ±mpaÅŸa ile Yeni Malatyaspor arasÄ±nda 2-2 biterken maÃ§ iÃ§erinde sÃ¼rekli karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Veysel SarÄ± ile Adis Jahovic arasÄ±ndaki gerginlik soyunma odasÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
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KadÄ±kÃ¶y'deki FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler olayÄ±n ciddiyetini ortaya koydu.
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MÃ¼cadelede bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã§almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KasÄ±mpaÅŸalÄ± futbolcu Veysel SarÄ±â€™nÄ±n konuk ekibin soyunma odasÄ±na gittiÄŸi ve Jahovic ile sahada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmanÄ±n arbedeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilirken olay gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ve polisin araya girmesiyle son bulmuÅŸtu.
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KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n 31 yaÅŸÄ±ndaki kalecisi Ramazan KÃ¶se'nin son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ise olayÄ±n ne kadar bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu kanÄ±tlar neticesindeydi.
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Malatyaspor soyunma odasÄ±na dalÄ±p yumruk yumruÄŸa kavga eden Ramazan KÃ¶se'nin yÃ¼zÃ¼ndeki morluklar dikkat Ã§ekti.Â
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KasÄ±mpaÅŸalÄ± Veysel SarÄ± 3 maÃ§ men cezasÄ± alÄ±rken kaleci Ramazan KÃ¶se ile kulÃ¼p gÃ¶revlisi UÄŸur ZorÃ§elik'e ceza tayinine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilmiÅŸti.
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Ramazan KÃ¶se gÃ¶zÃ¼ndeki morluÄŸun nedenini Spor Arena'dan SÃ¼leyman Arat'a aÃ§Ä±kladÄ±
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FenerbahÃ§e'nin sahasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta konuk ekibin tecrÃ¼beli kalecisi Ramazan KÃ¶se'nin gÃ¶zÃ¼ndeki morluk dikkat Ã§ekti.
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GÃ¶zÃ¼ndeki morluÄŸun Yenil Malatyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda soyunma odasÄ±nda yaÅŸanan kavgada ya da takÄ±m arkadaÅŸÄ± Veysel SarÄ± ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kavgada meydana geldiÄŸi iddia edilen Ramazan KÃ¶se iddialarÄ± yalanladÄ±.
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KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n 31 yaÅŸÄ±ndaki yedek kalecisi, gÃ¶zÃ¼ndeki morluÄŸun idmanda yaÅŸanan bir pozisyonda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade etti.
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"Ã‡ok mutsuz deÄŸiliz ama elimiz boÅŸ dÃ¶nÃ¼yoruz"
KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Kemal Ã–zdeÅŸ, FenerbahÃ§e'ye 3-2 yenildikleri maÃ§ta rakiplerini eksik kalmalarÄ±na raÄŸmen hÃ¼cumda az adamla tedirgin ettiklerini sÃ¶yledi.