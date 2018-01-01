Kartal'ı 2018'de o uçuracak! Şampiyon golcü geliyor...
Kadrosunda 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş, forvet transferi için girişimlere başladı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Beşiktaş yönetimi yeni forvet transferi için kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalışıyor. En az 2 futbolcusunu takımdan gönderecek siyah beyazlı yönetim ilk aşamada göndereceği isimleri de belirledi...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Siyah beyazlıların kadrosunda bu sezon forma şansı bulamayan Aras Özbiliz ve Denys Boyko ile birlikte 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Domagoj Vida’nın takıma katılması ile sayı 15’e yükselecek.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 9
Beşiktaş, Ocak ayında yabancı forvet transferi yapması halinde, Vida ve yeni oyuncusuna lisans çıkartamayacak. Bu nedenle transfer öncesi yabancı oyuncu kontejanını düşürmeye çalışan Siyah Beyazlılar, Boyko ve Aras ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 9
Aras, bu sezon sadece Türkiye Kupası’da 1 kez forma giydi. Boyko ise ilk yarı boyuncu forma şansı bulamadı. Ocak ayında 2 futbolcusuna gelen teklifleri değerlendiremeye hazırlanan yönetim, Aras ve Boyko’ya kulüp bulmaları için görüşme yapma izni verdi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 9
Demba Ba, Musa Sow, Cyle Larin ve Andre Pierre Gignac’ı listesine alan siyah beyazlı yönetim, son adayını İngiltere’de buldu.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 9
Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Premier League'de şampiyon olan Leichester City’nin, Cezayirli forvet Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 9
2013 yılında Cezayir’in Belouizdad takımından Sporting Lizbon’a transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün performansı sonrası İngilitere’nin yolunu tuttu.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 9
Bu sezon Premier Lig ekibinde istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City’e ilk teklifini sundu. 29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon Euro’yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 9
31 gol attığı sezonun ardından 2016’da 30 milyon Euro karşılığında Leicester City’e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet, 4 gol attı, 1 asist yaptı. (Ntv Spor)