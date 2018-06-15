Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kartal'da transfer operasyonu! Kadro yenileniyor...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde rotasını çizdi... Özellikle hücum hattını tamamen yenilemek isteyen Siyah-Beyazlılar’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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İşte gelmesi muhtemel futbolcular ve eski Fenerbahçeli dünya yıldızının da yer aldığı transfer liste...
Fotoğraflar: Arşiv
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Alman ekibi Stuttgart, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan’a talip olurken, Kara Kartal da eski golcüsü Gomez için karşı atak yapmıştı. Stuttgart Teknik Direktörü Tayfun Korkut, Alman oyuncunun takımda kalmasını istediğini belirtirken, her şeye rağmen 32 yaşındaki futbolcunun tercihine saygı duyacağını dile getirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu haberin ardından Gomez’in şartlarını araştırmaya başlayan Beşiktaş, Dünya Kupası sonrasında tecrübeli oyuncu ile pazarlık masasına oturacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Fikret Orman ve kurmayları, ikinci isim olarak ise Meksika temsilcisi Tigres’ten ayrılan Andre Pierre Gignac ile temaslarını sürdürüyor. Fransız yıldızın menajeri ile görüşen Kara Kartal, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu ile anlaşma zemini arıyor. Birçok ekipten transfer teklifleri alan Gignac, tatilinin ardından gelen önerileri değerlendirmeye alacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Öte yandan geçen sezon İngiliz ekibi Crystal Palace’ta bekleneni veremeyen Cristian Benteke’nin kiralanması için de çalışmalar devam ediyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kara Kartal’a, menacerler tarafından öneri üstüne öneri yağıyor. Bu önerilerden en dikkat çeken isim ise 2015-16 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Luis Nani oldu...
Fotoğraflar: Arşiv
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Jeremain Lens’in performansından memnun olmayan ve bu bölgeye takviye yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar, Portekizli yıldızı gündemine aldı. Yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş, ligi tanıması nedeniyle 31 yaşındaki futbolcuya sıcak bakarken, Nani’nin de tekrardan Türkiye’ye dönebileceği kaydedildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Valencia, tecrübeli futbolcu için 3.5 milyon Euro’luk (19 milyon TL) bir bonservis talep ederken, Siyah- Beyazlı yönetimin şimdiden Nani ile temasa geçtiği öğrenildi. Öncelikle başarılı futbolcu ile el sıkışmayı hedefleyen Beşiktaş, daha sonra Valencia ile pazarlık masasına oturacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sağ bek arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Fransız ekibi Lyon’da forma giyen Rafael için çalışmalarına devam eden Kara Kartal, pazarlıkları sıkı tutuyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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2.5 milyon Euro’luk (13 milyon TL) bonservis bedelini biraz daha aşağıya çekmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, Brezilyalı futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma noktasına geldi. (Fanatik)
Fotoğraflar: Arşiv
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Gignac'ın en güzel golleri burada! Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Fransız forvet Gignac'ın, Tigres formasıyla attığı en güzel golleri izlemek için videoya tıklayınız...