Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kartal'da dev operasyon! Negredo kararı ve 5 yolcu...
Beşiktaş’ta Antalyaspor mağlubiyetinin ardından gözler Partizan ile oynanacak Avrupa Ligi play off rövanş maçına çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş tur için oyuncuları özel olarak motive edecek.
İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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Siyah beyazlılar ofansif bir futbol anlayışıyla sahada olmayı planlıyorlar. Alvaro Negredo’nun yükselen performansı ise moralleri yükseltti.
İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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İspanyol golcü ilk 11’de başladığı BB Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında kaydettiği gollerle takımın bu sezonki gol yükünü çekeceğinin sinyallerini verdi. Negredo beşiktaş formasını bu sezonda giymeye devam edecek.
İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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Sakatlıkları bulunan Tolga ve Lens’in durumları belirsizliğini korurken, Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Vida’nın Partizan maçında maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Karıis’un da UEFA listesine dahil edilmesi beklenmekte.
İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş, transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala kadrosuna son rötuşları yapmaya hazırlanıyor. Özellikle forvet hattında sayısal fazlalık bulunan Siyah-beyazlılar, Vagner Love ve Mustafa Pektemek ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor.
İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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Her iki oyuncu için de gereken kolaylığı sağlayacak olan Beşiktaş, her iki ismin menajerinden de takım bulmalarını istedi. Hem Vagner Love, hem de Mustafa Pektemek ile pek çok Süper lig kulübünün ilgisi olduğu biliniyor.
İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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Ayrıca, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ve Orkan Çınar’ın da kiralanması planlanıyor.
İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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İsmail ER - Fotoğraflar: Arşiv
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Cenk Tosun'lu Everton 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı! Milli futbolcumuzun 1 asist yaptığı maçta, Everton deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Maçın gollerini izlemek için videoya tıklayınız...