Kartal o yıldızı kapıyor! Açıkladılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah beyazlıların yıldız bir futbolcuyla anlaşmak üzere olduğu ve işin artık imza aşamasına kaldığı belirtildi... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçen sezonun ara transfer döneminde Cyle Larin’i kadrosuna katan Beşiktaş’ın bir Kanadalı daha almaya hazırlandığı iddia edildi. Vancouver’ın yerel medya organlarından olan Daily Hive’da yer alan haberde Kartal’ın, bu sezon Vancouver Whitecaps forması altında sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alphonso Davies ile ciddi bir şekilde ilgilendiği yazıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Haberde ayrıca kasım ayında 18 yaşını dolduracak olan Davies’in, ancak bu tarihten sonra Beşiktaş’a transfer olabileceğine de değinildi. Sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan 800 bin euro değerindeki oyuncu, 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Davies’e Kartal’ın yanı sıra Avrupa’nın dev kulüplerinin de talip olduğu iddia edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Genç oyuncunun radarına alan kulüpler arasında Manchester Utd, Liverpool, Arsenal ve Chelsea’nin de olduğu kaydedildi. Kulübün teknik direktörüRobinson, geçtiğimiz ocak ayında genç yıldızın durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Onun gibi bir yetenek için ‘bizim oyuncumuz’ demek beni çok memnun ediyor. Ama size bu kulüpte 10 yıl kalacağının garantisini veremem. Liverpool, Arsenal, Chelsea... Hepsi onu takip ediyor” diye konuşmuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Haberde Beşiktaş’ın golcüsü Larin’in de Siyah-Beyazlı yöneticilere Davies hakkında son derece olumlu yorumlar verdiği de vurgulandı. Larin’den gelen olumlu rapor üzerine Beşiktaşlı idarecilerin girişimleri hızlandırdığı da belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Genç yetenek, önceki gece takımının Orlando City’i 5-2 yendiği maçta 1 gol, 3 asist yaparak olağanüstü bir performansa imza attı. 16 yaşından bu yana Vancouver Whitecaps’in as takımında forma giyen Davies, 2018 yılında ligde 16 maça çıkıp 2 gol attı, 5 de asist yaptı. (Akşam)